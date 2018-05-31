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Наряды из «Красотки» стали популярны 28 лет спустя
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Наряды из «Красотки» стали популярны 28 лет спустя 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Аналоги нарядов персонажа Джулии Робертс из голливудского кинофильма «Красотка» начали появляться в магазинах современных брендов через 28 лет после выхода мелодрамы на экраны. Об этом сообщает Daily Mail.
Forever Unique
Одно из самых знаменитых платьев Вивиан — главной героини «Красотки» — коричневое платье в белый горошек, в котором девушка пришла на скачки. Похожее платье появилось в ассортименте бренда Forever Unique и продается за 94 доллара.
Coast
Красное балльное платье, подаренное перед походом в оперу бизнесменом Эдвардом, которого сыграл Ричард Гир, можно купить у Coast за 93 доллара.
Hunza G
Копия сине-белого мини-платья, в котором Джулия Робертс снималась в начале фильма в роли проститутки, доступно в интерент-магазине марки Miss Selfridge.
Zara
Испанский масс-маркетовый бренд Zara выпустил белый льняной костюм, в котором Вивиан прошлась по улицам Лос-Анджелеса под песню Роя Орбисона Pretty Woman.
«Красотка» (Pretty Woman) — американская комедийная мелодрама режиссёра Гарри Маршалла. Кинокартина с участием Джулии Робертс и Ричарда Гира вышла в 1990 году.
В январе 2016 года пост Ричарда Гира в Facebook о возможности сиквела фильма «Красотка» набрал 1,1 миллиона лайков и 70 тысяч репостов за 14 часов. Так зрители по предложению Гира проголосовали за идею продолжения популярной романтической ленты 1990 года.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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