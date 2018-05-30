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Теперь можно купить красное платье как у Джулии Робертс из «Красотки»
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Теперь можно купить красное платье как у Джулии Робертс из «Красотки» 

FashionTime 5 часов назад
Фото: FashionTime
Автор: Ксения Лапаткова
Элегантное красное платье в пол с эффектным вырезом в виде сердца, длинные белые атласные перчатки, роскошное колье и изысканные туфли в тон платья — культовый образ Джулии Робертс из фильма «Красотки», который вот уже 28 лет будоражит умы сильной половины человечества и не оставляет в покое модных дизайнеров.
Можно сказать, что именно этот наряд положил начало эры красных платьев для выхода в свет и на красную дорожку звезд мировой сцены.
Сегодня благодаря известному эко-бренду из Лос-Анджелеса Reformation и вы можете почувствовать себя Вивьен Уорд всего за 388$. Предупреждаем, платье Bali из новой свадебной коллекции способно украсть сердце не одного финансового магната. К тому же теперь мы точно знаем, в чем этим летом можно прийти на свадьбу к своему бывшему, если вы, конечно же, в списке гостей.
Платье Reformation и кадр из фильма Ирина Шейк
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