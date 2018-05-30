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50-летняя Николь Кидман демонстрирует точеную фигуру в платье с золотыми пайетками
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50-летняя Николь Кидман демонстрирует точеную фигуру в платье с золотыми пайетками 

Harper’s Bazaar 34 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Николь Кидман все чаще блистает на красной дорожке в компании супруга Кита Урбана, и каждый раз влюбленные не могут наглядеться друг на друга перед камерами. Гала-вечер в честь главного исполнительного директора HBO Ричарда Плеплера в Нью-Йорке не стал исключением: актриса под руку с музыкантом прибыла на него в облегающем макси-платье, расшитом золотыми пайетками, и черных босоножках на тонких перемычках. Звезда «Большой маленькой лжи», одного из последних проектов кабельной сети, в очередной раз доказала — и в 50 лет можно демонстрировать точеную фигуру и волновать не только мужа, но и всех собравшихся мужчин.
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