50-летняя Николь Кидман демонстрирует точеную фигуру в платье с золотыми пайетками 

Николь Кидман все чаще блистает на красной дорожке в компании супруга Кита Урбана, и каждый раз влюбленные не могут наглядеться друг на друга перед камерами. Гала-вечер в честь главного исполнительного директора HBO Ричарда Плеплера в Нью-Йорке не стал исключением: актриса под руку с музыкантом прибыла на него в облегающем макси-платье, расшитом золотыми пайетками, и черных босоножках на тонких перемычках. Звезда «Большой маленькой лжи», одного из последних проектов кабельной сети, в очередной раз доказала — и в 50 лет можно демонстрировать точеную фигуру и волновать не только мужа, но и всех собравшихся мужчин.