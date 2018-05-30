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Alyx сменили название и рассказали и предстоящем показе
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Alyx сменили название и рассказали и предстоящем показе 

The Blueprint 4 часа назад
Фото: The Blueprint
Бренд Alyx официально переименовался и теперь называется 1017 ALYX 9SM. Это не просто добавочный набор символов: новое название отсылает к дате рождения основателя и дизайнера бренда Мэттью Уильямса (17 октября) и аббривеатуру адреса студии Alyx в Нью-Йорке на St. Mark’s Place. По словам дизайнера, новое название лучше отражает ценности бренда. «Мода — это не просто создание одежды. Это способ взаимодействия с миром. И Alyx должен быть отображением того, что нам близко и во что мы верим», — сказал Уильямс.
Бренд также озвучил планы о показе коллекции весна-лето 2019: он пройдет в Париже в рамках недели мужской моды 24 июня.
Ранее Мэттью Уильямс выпустил коллекцию совместно с Nike.
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