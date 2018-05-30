61-летняя Ким Кэтролл в брюках, которые стройнят, на премьере пьесы в Лондоне 

Ким Кэтролл, наконец, перестала ссориться в сети с Сарой Джессикой Паркер и начала радовать поклонников своими новыми образами. 61-летняя актриса пришла на премьеру пьесы Consent, которая прошла в лондонском Harold Pinter Theatre, и с улыбкой позировала перед фотографами. Звезда «Секса в большом городе» подчеркнула свою стройную фигуру при помощи серых брюк с темными контрастными вставками по бокам — к слову, беспроигрышная идея для всех, кто хочет визуально уменьшить бедра — и черного короткого жакета с бриллиантовой брошью — недостаточно вызывающе для Саманты Джонс, но идеально для звезды Голливуда.