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61-летняя Ким Кэтролл в брюках, которые стройнят, на премьере пьесы в Лондоне
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61-летняя Ким Кэтролл в брюках, которые стройнят, на премьере пьесы в Лондоне 

Harper’s Bazaar 3 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Ким Кэтролл, наконец, перестала ссориться в сети с Сарой Джессикой Паркер и начала радовать поклонников своими новыми образами. 61-летняя актриса пришла на премьеру пьесы Consent, которая прошла в лондонском Harold Pinter Theatre, и с улыбкой позировала перед фотографами. Звезда «Секса в большом городе» подчеркнула свою стройную фигуру при помощи серых брюк с темными контрастными вставками по бокам — к слову, беспроигрышная идея для всех, кто хочет визуально уменьшить бедра — и черного короткого жакета с бриллиантовой брошью — недостаточно вызывающе для Саманты Джонс, но идеально для звезды Голливуда.
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