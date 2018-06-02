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Серена Уильямс запустила модный бренд
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Серена Уильямс запустила модный бренд 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Автор: Ксения Лопаткова
Кажется, рождение дочери Алексис Олимпии вовсе не отразилось на карьере первой ракетки мира. Через 9 месяцев после родов Серена Уильямс решила выйти на новое поле и запустила в этот раз вовсе не теннисный мяч, а свою первую коллекцию одежды под брендом Serena.
«Говорят, вся наша жизнь про время. Я выучила этот урок еще в 18 лет, когда выбрала упрощенное расписание тренировок, потому что хотела поступить в школу моды. Некоторые критиковали мое решение, но на тот момент я точно знала, что у меня есть всего два увлечения — мода и теннис, и мне нужно было придумать выход для их сосуществования. 15 лет неудачных попыток и постоянные «нет» от людей из индустрии моды, заставили меня работать только сильнее. В результате я поняла, что значит вкладывать в себя и позволила этой вере направить меня к мечте», — написала Серена в своем инстаграме в день выхода коллекции.
Стоит отметить, что с самого начала карьеры Серена Уильямс использовала свою силу, чтобы заряжать и вдохновлять женщин по всему миру. Поэтому и в одежде теннисистка хотела соединить силу и женственность. «Выбирая одежду Serena, каждая девушка должна чувствовать себя уверенно и в то же время сексуально», — считает дизайнер.
Первый дроп коллекции состоит из 13 вещей, которые уже сейчас можно заказать на официальном сайте бренда serenawilliams.com. Также обещают, что в течении лета и осени линейка пополнится до 75 единиц. Цены получились довольно демократичные — от $45 до $250.
Интересно, что Серена не стала ограничиваться стилем athleisure — в новой коллекции нас ждут платья-комбинации в пол и джинсовые сарафаны на металических цепях.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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