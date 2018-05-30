В тренде: выбираем идеальное чайное платье

Мини

Самые летние и самые легкие платья — такие, как у Алексы Чанг . Выбирайте платье с запахом с мелким цветочным принтом, подбирайте эспадрильи или кожаные сандалии и отправляйтесь на встречу лету (оно через 2 дня!)

В горошек

Самые популярные и модные платья лета 2018. Если у вас есть Instagram, то подобные вещи вы уже видели много раз. Поэтому мы не принимаем никаких отговорок, а отпарвяем вас на поиски идеального платья в горошек. Актуальны как модели длины мини, так и миди. С белыми кедами или кроссовками получится очень стильный лук.

Миди