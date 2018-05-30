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В тренде: выбираем идеальное чайное платье
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В тренде: выбираем идеальное чайное платье 

SNCmedia.ru 3 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Мини
Самые летние и самые легкие платья — такие, как у Алексы Чанг. Выбирайте платье с запахом с мелким цветочным принтом, подбирайте эспадрильи или кожаные сандалии и отправляйтесь на встречу лету (оно через 2 дня!)
В горошек
Самые популярные и модные платья лета 2018. Если у вас есть Instagram, то подобные вещи вы уже видели много раз. Поэтому мы не принимаем никаких отговорок, а отпарвяем вас на поиски идеального платья в горошек. Актуальны как модели длины мини, так и миди. С белыми кедами или кроссовками получится очень стильный лук.
Миди
Отдать дань традициям можно в чайном платье миди. И не обязательно в таком отправляться на чаепитие. Можно купить вкусный напиток в Starbucks и отправиться на пикник в парк или на прогулку по солнечным улицам города.
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