Носи комбинезон, как супермодель: модные идеи на лето от Изабель Гулар и других модниц

Если и есть самая универсальная вещь на лето, то это, безусловно, комбинезон — он позволяет не гадать и тратить время над составлением комплектов, одинаково хорошо сочетается с обувью на высоком каблуке и плоской подошве и просто незаменим на отдыхе в жарких странах.