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Носи комбинезон, как супермодель: модные идеи на лето от Изабель Гулар и других модниц
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Носи комбинезон, как супермодель: модные идеи на лето от Изабель Гулар и других модниц 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Если и есть самая универсальная вещь на лето, то это, безусловно, комбинезон — он позволяет не гадать и тратить время над составлением комплектов, одинаково хорошо сочетается с обувью на высоком каблуке и плоской подошве и просто незаменим на отдыхе в жарких странах.
Супермодели тоже без ума от этой детали гардероба, причем в выборе фасона их вкусы заметно разнятся, давая и нам простор для воображения: Белла Хадид и Даутцен Крез предпочитают «рабочие робы» в стиле героини фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», Роузи Хантингтон-Уайтли любит подчеркивать стройную фигуру при помощи бархатных вариантов на одно плечо (не зря она усердно работала над собой после беременности), но самый эффектный выбор остался за Изабель Гулар, которая щеголяла в Каннах в алом ультрашироком комбинезоне — все взгляды точно были прикованы только к ней!
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