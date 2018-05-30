Что такое пыльник, или Летняя версия длинного пальто

Потомок техасских рейнджеров

фото: wikipedia.org Пыльник (от английского duster) — легкое, свободно облегающее длинное пальто.

Изначально пыльники были исключительно длинными и шили их преимущественно из тонких хлопковых тканей или льна светлых оттенков.

фото: kinopoisk.ru, кадр из фильма «Бродяга высокогорных равнин»

Предназначалась такая одежда для наездников, для защиты от дорожной пыли. На спинке пыльника располагалась высокая шлица, которая обычно доходила до линии бёдер, обеспечивая удобство во время езды верхом. Кроме того, в шлице была предусмотрена застёжка на пуговицы, а на каждой из пол был пришит ремешок, который пристегивали к сапогу, чтобы зафиксировать полы на месте во время верховой езды.

Для непогоды пыльники шили из клеенчатых материалов, позднее из хлопковых тканей со специальным покрытием.

Позднее, в конце XIX начале XX веков, пыльники приобрели популярность среди мужчин и женщин, в качестве защитной одежды для путешествий в открытых автомобилях по грунтовым дорогам.

Современная версия пыльника

Сегодня пыльник по крою больше похож на длинное пальто или макси-тренч. Благодаря современной моде, эта вещь утратила своё утилитарное значение, теперь это скорее составляющая часть имиджа, образа в целом.

Пыльник шьют без подкладки из тонких полупрозрачных хлопковых и льняных тканей, кружевных полотен, органзы, шёлка, шифона. Как правило, силуэт модели прямой или приталенный, без застёжки, либо пуговицы есть, но носят лишь декоративный характер. Обязательно есть пояс, который собственно и выполняет функцию застёжки. Одна из самых востребованных моделей пыльника — пальто-халат, который носят нараспашку.

Пыльник — не только ультрамодная, но и весьма универсальная вещь. Он станет легкой тенью для откровенного наряда. В простой повседневный образ внесёт актуальные нотки. Добавит новизны обычным джинсам с футболкой. Кроме того, пыльник — прекрасная альтернатива пляжной тунике.

Последние тенденции

фото: burberry.com Пыльник из полиэтиленового прозрачного материала свободного силуэта, средней длины с широкими рукавами и капюшоном.

Какую выбрать выкройку для пыльника

Лучше всего выбирайте модели с минимумом деталей, чтобы не перегрузить образ. Стачивайте детали французским швом, либо обработайте все открытые срезы косой бейкой. Подойдут любые выкройки длинных пальто или длины миди, а также выкройки тренчей, плащей, шазюблей.