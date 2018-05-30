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Каким должно быть лучшее выпускное платье
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Каким должно быть лучшее выпускное платье 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
До окончания школы остался месяц. Одиннадцатиклассники готовятся не только к экзаменам, впереди выпускной вечер. Поэтому сейчас самое время приобрести платье. Образ должен быть продуман до мелочей, ведь каждая девушка в этот день хочет выглядеть особенно.
Ассортимент вечерних нарядов, как правило, даже в одном магазине огромный — но акценты у каждого платья совсем разные. Тем более что везде стараются представить тренды именно этого сезона. Каждая выпускница проводит в примерочной не один час.
Выпускной — это тот случай, когда мы можем себя почувствовать принцессами и принцами
Вероникавыпускница
Определиться с платьем действительно совсем не просто. То и дело выясняется, что не тот цвет, не та ткань, во многих платьях жарко, а если выбрать платье без бретелек, то его постоянно придется поправлять.
В этом году выпускницы традиционно отдают предпочтение красным платьям в пол. Кто-то выбирает платье поскромней, а кто-то хочет почувствовать себя настоящей принцессой и примеряет платье с пышной юбкой. С такой пачкой удастся похвастаться стройными ногами, а чтобы подчеркнуть талию, уверяют стилисты, необходим корсет, который может скрыть любые недостатки.
Источник фото: телеканал «360»
Стилист шоурума уверяет, в первую очередь выпускницам помогают подобрать платье под тип фигуры. Очень часто платье, которое сядет идеально, на вешалке выглядит совсем не приметно. Кроме наряда на выпускной вечер нужно еще продумать прическу и макияж. Модных советов много, но самый главный — выглядеть лучше естественно, а это возможно только в удобном платье.
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