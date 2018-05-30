В пансионате для ветеранов войны состоялось дефиле

В пансионате для ветеранов войны «Коньково» состоялось необыкновенное по красоте и содержанию мероприятие — дефиле исконно русских женских нарядов, народных танцев, старинных русских песен.

Это действо показал ветеранам театр-студия «Модная Русь».

Все наряды сшиты золотыми руками руководителя театра-студии Ольгой Курдюмовой.

«Ведущая дефиле Нина Ярнова, автор и исполнитель стихов и песен, тонко и мастерски связала показы коллекций, все равно, что сплела старинное кружево», — сообщается на сайте пансионата.

Ветераны были восхищены патриотической духовностью, любовью к Русским традициям, преклонением артистов перед самобытностью старинных нарядов и обычаев.