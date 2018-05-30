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В пансионате для ветеранов войны состоялось дефиле
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В пансионате для ветеранов войны состоялось дефиле 

Наш Теплый стан 2 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
В пансионате для ветеранов войны «Коньково» состоялось необыкновенное по красоте и содержанию мероприятие — дефиле исконно русских женских нарядов, народных танцев, старинных русских песен.
Это действо показал ветеранам театр-студия «Модная Русь».
Все наряды сшиты золотыми руками руководителя театра-студии Ольгой Курдюмовой.
«Ведущая дефиле Нина Ярнова, автор и исполнитель стихов и песен, тонко и мастерски связала показы коллекций, все равно, что сплела старинное кружево», — сообщается на сайте пансионата.
Ветераны были восхищены патриотической духовностью, любовью к Русским традициям, преклонением артистов перед самобытностью старинных нарядов и обычаев.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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