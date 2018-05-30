Серебряный топ на голое тело — так выглядит парижанка по мнению Эмили Ратаковски

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 29 Май 2018 в 12:48 PDT Эмили Ратаковски изменила бы себе, если бы перестала публиковать в Инстаграме полуобнаженные селфи: сейчас модель и актриса гостит во Франции и делится с подписчиками своими откровенными фото. По мнению Эмили, парижанка может себе позволить надеть серебряный топ на тонких перемычках прямо на голое тело — по крайней мере, именно так выглядит la parisienne в прочтении Ратаковски, которая добавила к отрытому верху с длинным каскадом свободные черные брюки и босоножки. А чуть ранее модель опубликовала фото в длинном черном платье на металлических застежках, которое тоже с трудом можно назвать целомудренным — впрочем, ее поклонники в восторге от подобных кадров нашей героини.

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 29 Май 2018 в 3:03 PDT Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 29 Май 2018 в 12:53 PDT Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 27 Май 2018 в 9:25 PDT