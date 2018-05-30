От царя-батюшки до наших дней: музей МВД Башкирии похвастался коллекцией мундиров

Гордость музея МВД в Уфе — мундиры полисменов, собранные аж со времен Российской империи и до конца советской эпохи. Как не без гордости рассказали сотрудники выставки, обмундирование сшили по эскизам, за которыми специально ездили в Москву и реконструировали по крупицам добытой информации.

— Форму в единственном экземпляре сшили в нашем спецателье, — говорит старший методист музея, капитан внутренней службы МВД Розалина Лукманова. — К нам приезжали московские режиссеры, возьмут наши мундиры для съемки фильма о Мустае Кариме, обещали указать этот факт в титрах.

Специально для Ufa1 в раритеные мундиры облачились актер русского драматического театра Антон Болдырев и наш корреспондент Артур Шайхутдинов.

Мундир полиции Российской империи (1866–1917 гг.)

Прародителями современных полицейских были земские ярыжки, появившиеся в конце 17 века и носившие стрелецкие кафтаны зеленого цвета с вышитыми на груди красными буквами «З» и «Я». Сотрудники музея уже подумывают над его реконструкцией.

А пока экспозицию в уфимском музее МВД открывает мундир городового. Полисмен Российской империи носил черную мерлушковую (из меха ягненка. — Прим. ред.) шапку с черным суконным донцем и красными кантами крест-накрест, юфтевые (сорт прочной толстой кожи. — Прим. ред.) сапоги, черные шаровары и черный мундир из шерстяного сукна. Поверх мундира надевали кушак из той же ткани, шитый по краям и по перехвату красными кантами, либо черный затяжной ремень на один зубец.

Актер театра Антон Болдырев перевоплотился в городового

На зиму полагалась суконная гимнастерка или двубортный мундир, черная длинношерстная папаха, башлык (суконный остроконечный капюшон. — Прим. ред.), а иногда и полушубок.

— Позвонил мой художественный руководитель, сказал: «Антон, выручай!» — рассказывает актер драмтеатра. — Ну, как я, эффектно выгляжу?

Маленькая инсценировка — встреча стражей порядка через столетие. Без помощи машины времени не обошлось

Рабоче-Крестьянская милиция (1918–1931 гг.)

После революции 1917 года на смену городовым пришли милиционеры. Это летняя форма тех времен: синяя суконная фуражка бельгийского фасона с козырьком из черной лакированной кожи, такого же цвета и материала мундир спортивного кроя, который застегивался на пять больших форменных пуговиц. Дополняли мундир темно-синие суконные брюки — полугалифе, черные кожаные ботинки и суконные или трикотажные черные обмотки. И никаких погон — после революции их упразднили как пережиток царского режима. Знаки отличия крепились на груди и головном уборе. Зимнюю форму дополняли пальто, полушубок, брезентовое пальто и перчатки. Правда, из-за царившей в то время экономической разрухи комплектов нового обмундирования сшили мало, и чаще в ходу были армейские мундиры.

Похоже, корреспондент Ufa1 Артур в прошлой жизни был милиционером

Артуру повезло испытать мундир милиционера в майскую жару. Несмотря на то, что форма на нем — самая что ни на есть летняя, в суконной темно-синей форме на солнцепеке ему было не очень комфортно.

— Не знаю, как они в этой форме выживали, — корреспондент отирал со лба пот и норовил спрятаться в тенек.

Отсидеться в тени нашему «милиционеру» не удалось —девушки встали к Артуру в очередь на селфи

Рабоче-Крестьянская милиция — вторая волна (1931–1943 гг.)

Новая форма появилась у милиционеров в 1931 году. Точно так же одевались и сотрудники уголовного розыска: темно-серая хлопчатобумажная гимнастерка с окантовкой из красного сукна на рукавах и воротнике, из такой же ткани брюки-полугалифе и темно-серый шлем красноармейского образца с двумя козырьками и союзным гербом на красноармейском гербе. И, конечно же, хромовые сапоги и кожаный ремень — куда без них.

На воротнике рубахи-гимнастерки нашивали петлицы из голубого сукна с красной окантовкой. На них крепились знаки различия — темно-синие с белой окантовкой. На зиму выдавались папаха из искусственного меха и шинель из полугрубого сукна, все черного цвета.

Мундир милиционера этого времени увековечили в кино советской эпохи — «Подкидыш» и «Волга, Волга».

Рабоче-крестьянскую милицию представлял манекен

Военная пора — обмундирование сотрудников НКВД СССР (1943–1947 гг.)

Милиционерам военной поры полагалось носить темно-синие кители и такого же цвета брюки навыпуск с окантовкой бирюзового цвета. Темно-синюю фуражку, тоже с бирюзовым кантиком, делали с околышем — на нем крепилась красная пятиконечная звезда с гербом СССР. Довершали образ защитника правопорядка хромовые сапоги и кожаный ремень.

Типичного милиционера тех лет можно увидеть в легендарном фильме «Место встречи изменить нельзя» — в образе нежной и обаятельной Вари Синичкиной.

Трудно поверить, но и это тоже не актер, а манекен

Послевоенная эпоха (1947–1958 гг.)

Изменения, которые внесли в милицейский мундир в 1947 году, глобальными по своей сути не были. Базовый цвет оставили синим, а вот бирюзовый цвет элементов — лампасы и околыш на фуражке — заменили на красный. Комиссару милиции полагалась двубортная шинель из драпа стального цвета, синий же парадный шерстяной мундир, а на повседневку — такого же цвета китель. Зимой головным убором служила папаха из серого каракуля с красным донышком, а летом — синяя фуражка с красным околышем и кантом. В сильную жару ее разрешалось носить с белым чехлом. Довершали образ брюки навыпуск и брюки-бриджи синего цвета с красными кантами и лампасами. В летнее время разрешали носить белую гимнастерку и такой же офицерский китель.

Таким нашим бабушкам и дедушкам — подтянутый симпатяга в кипенно-белой гимнастерке — запомнился актер Леонид Харитонов , который в фильме «Улица полна неожиданностей» сыграл милиционера.

Белая милицейская гимнастерка вскружила голову не одной девушке

Проще — значит, дешевле (1960-е гг).

В начале 1960 года МВД СССР трясли административные перестановки, а в конечном итоге его и вовсе упразднили, а полномочия передали в МВД РСФСР. Вслед за реформой управления решили изменить и обмундирование — дабы удешевить его производство. Вот что было сделано: весь личный состав одели в головные уборы с кокардой единого образца, упразднив офицерские складочки и точечное рифление; у транспортной милиции фуражки с малиновым верхом заменили на общемилицейские; упразднили знаки отличия на рукавах; отменили окантовку кителей и погон. Зато повезло постовым: их форму дополнили рукавицы, нарукавные краги на шинель и китель и кобура белого цвета.

Закончилась и эпоха закрытого белого и синего кителя — их отменили в 1965 году, а в жаркое время разрешили надевать серые рубашки поверх брюк, с нагрудными клапанами на пуговицах. Рубашку следовало носить с серым галстуком. Еще из нововведений того же года — парадно-выходной китель с красными с латунной окантовкой петлицами-параллелограммами на воротнике, парадная фуражка с филигранным ремешком и двубортный прорезиненный плащ-пальто.

На типичного милиционера середины 60-х годов любуемся в фильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».

Вот такой парад мундиров выстроился в музее МВД Эпоха «застоя» (1970–1980 годы)

В эти годы основные усилия направили на улучшение эстетического вида милиционера. Летние китель и фуражка комиссаров приобрели стальной цвет, снова вернули белый китель, разрешили белую рубашку с коротким рукавом, а пальто сменило прямой крой на приталенный. Примерно в это же время вспомнили про сотрудниц женщин: шапку-ушанку и берет заменили на меховую шапку с кокардой и кепи из фетра.

В середине десятилетия всем ввели два вида формы одежды: парадно-выходная и повседневная. Нарядная форма состояла из серого мундира с красными петлицами на воротнике, белой рубашки, тканого золотистого пояса, и белого кашне к зимнему пальто.

Обязательно надевать повседневку в полном снаряжении полагалось лишь при исполнении служебных обязанностей и несении постовой службы. Брюки разрешалось носить как с ботинками навыпуск, так и заправленными в сапоги.

Образом милиционера этой поры наслаждаемся в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».

Таких милиционеров помнят наши мамы и папы

Прощай, СССР (1990-е годы)

Преобразование страны коснулось и МВД: полномочия управления передали на места, а модификацию милицейской формы отодвинули на задний план. На путаницу с ношениями элементов униформы стали смотреть спустя рукава — ну, кого это волнует, когда привычный уклад жизни трещит по швам?

Аккуратно и удобно

А вот так выглядит полицейская форма сейчас. Ее утвердили в конце 2011 года. Как уверяют создатели, при разработке учли пожелания ветеранов служб МВД, а для пошива использовали строгую темно-синюю камвольную ткань (шерсть и лайкра): она хорошо отталкивает воду, почти не мнется и дышит.

Каждому сотруднику выдают три комплекта: летний, зимний и демисезонный. Плащ-палатку заменил удобный костюм, гардероб дополнили шерстяным свитером и джемпером, а к фуражке и зимней шапке добавили бейсболку.

Ткань современной формы хорошо отталкивает воду, почти не мнется и дышит

Если раньше женщина-милиционер была редкостью, то теперь прекрасными сотрудницами не удивишь ни одно подразделение службы. Девушкам полагаются брюки, юбки и хлопковые платья, демисезонные кожаные куртки, пальто с каракулевым воротником, элегантные береты и шляпки с кокардой.

— В форме очень удобно, практично, не нужно ломать голову, что же надеть на следующий день, — улыбается Розалина. — Хотя иногда побаловать себя нарядами все-таки хочется.

Форму полицейским шьют по стандартным лекалам, но, если костюмчик не сидит, его можно подогнать в спецателье. Там же можно заказать и индивидуальный пошив, но это удовольствие уже за отдельную плату.

Капитан внутренней службы МВД Розалина Лукманова:

— Побаловать себя нарядами все же иногда хочется