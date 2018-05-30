Calvin Klein напечатали работы Энди Уорхола на посуде 

Креативный директор Calvin Klein Раф Симонс продолжает сотрудничество с Фондом Энди Уорхола: ранее он выпустил для бренда белье с кадрами из фильма художника, потом использовал его работы в коллекции pre-fall 2018. Теперь Calvin Klein выпустили коллекцию предметов для дома с фотографиями Энди Уорхола. На наборах посуды, подушках и пледах напечатаны портреты бывшего редактора Vanity Fair Сандры Брент и актера Денниса Хоппера, снятые Уорхолом. Когда коллекция поступит в продажу, пока не сообщается.