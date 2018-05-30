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Calvin Klein напечатали работы Энди Уорхола на посуде
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Calvin Klein напечатали работы Энди Уорхола на посуде 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Креативный директор Calvin Klein Раф Симонс продолжает сотрудничество с Фондом Энди Уорхола: ранее он выпустил для бренда белье с кадрами из фильма художника, потом использовал его работы в коллекции pre-fall 2018. Теперь Calvin Klein выпустили коллекцию предметов для дома с фотографиями Энди Уорхола. На наборах посуды, подушках и пледах напечатаны портреты бывшего редактора Vanity Fair Сандры Брент и актера Денниса Хоппера, снятые Уорхолом. Когда коллекция поступит в продажу, пока не сообщается.
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