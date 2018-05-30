Четыре новых магазина открылись в ЦДМ на Лубянке в Москве

В Центральном детском магазине на Лубянке в Москве открылся магазин игрушек и детских товаров с героями любимых российских мультфильмов «Мульт», магазин одежды Hey, Baby!, магазин аксессуаров Upixel и магазин сети экстремальных самокатов Kickmeat, говорится в сообщении пресс-службы компании «Галс-Девелопмент» — собственника и девелопера ЦДМ на Лубянке.

В материале отмечается, что общая площадь новых магазинов составила около 350 квадратных метров.

«Центральный детский магазин на Лубянке развивает сотрудничество с ведущими детскими брендами, каждый месяц открывая новые магазины. Сегодня в ЦДМ на Лубянке собран уникальный ассортимент товаров — книги, игрушки, детская одежда и аксессуары, а также товары для активного отдыха, востребованные в период летних каникул», — отметил старший вице-президент «Галс-Девелопмент» Леонид Капров

В магазине «Мульт», расположенном на первом этаже, представлены игрушки с изображениями персонажей таких популярных мультфильмов, как «Ми-ми-мишки», «Маша и медведь», «Фиксики», «Смешарики», «Сказочный патруль», «Лунтик», «Барбоскины», мультиков «Союзмультфильма». Помимо игрушек, в магазине можно приобрести конструкторы, канцелярскую продукцию, сладости, товары для активного отдыха.

В магазине Upixel, который тоже расположен на первом этаже ЦДМ на Лубянке, представлены рюкзаки, сумки, пеналы и кошельки с уникальной силиконовой панелью, на которой можно собирать картинки в стиле пиксель-арт, создавая с помощью фишек-пикселей свой дизайн аксессуара.

Hey, Baby! — это мультибрендовый магазин площадью 140 квадратных метров, который объединяет на одной площадке более 35 молодых российских дизайнерских брендов. В магазине представлены такие марки, как A.Little.Sara, «Привет Мишка», Twinkle, Martha_che, Zoook, Kasl, DoodyWoodyDom, Matreshkin Shop, Lu Kids и другие. В магазине, расположенном на третьем этаже, представлена стильная одежда, авторская мебель для детских комнат, дизайнерские игрушки для малышей и необычные украшения для интерьера.

Kickmeat — ведущая сеть магазинов в сфере экстремальных самокатов, предлагающая широкий выбор снаряжения и комплектующих от ведущих мировых производителей кикскутер-индустрии: Proto, Tilt, Phoenix, Ethic, District, Aztek, MGP, Urbanartt, Affinity и других. Площадь магазина, расположенного на четвертом этаже, составляет 122 квадратных метра.

Центральный детский магазин на Лубянке — это уникальный комплекс семейного и детского досуга, торговый центр с полным ассортиментом детских товаров и услуг. Сегодня в ЦДМ на Лубянке представлено более 100 магазинов одежды и обуви — летние коллекции европейских брендов H&M, Reima, Play Today, модные и элегантные платья «Маленькая Леди», Carne Vale, магазины российских производителей — Gulliver, Orby, «Нежный дуэт», бутик ведущего российского производителя обуви Kotofey, стильные и технологичные детские коляски Silver Cross и Stokke.