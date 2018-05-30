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Белла Хадид появилась на вечеринке в образе женщины-вамп
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Белла Хадид появилась на вечеринке в образе женщины-вамп 

Журнал ОК! 1 час назад
Белла Хадид продолжает демонстрировать роскошь своего гардероба. На этот раз 21-летняя модель Viktoria’s Secret предпочла образ женщины-вамп и сразила всех на вечеринке брендом Dior в Лондоне.
Длинное платье в пол, которое предпочла Белла, было будто сшито для главной героини вампирской саги. Низ наряда представлял собой пышную полупрозрачную фатиновую юбку, а верх был выполнен в виде жилетки с очень глубоким декольте. Образ дополнила маленькая черная шляпка и солнцезащитные очки. Кстати, когда Белла выходила из автомобиля папарацци заметили медицинскую повязку на ее ноге. Вероятно, модель повредила голеностоп во время одного из показов.
Белла Хадид
Белла Хадид
В сети обсуждают не только яркий образ Хадид, но и возобновление романа с The Weeknd. И хотя сами влюбленные не давали никаких комментариев, репортерам то и дело удается запечатлеть их вместе.
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