Белла Хадид появилась на вечеринке в образе женщины-вамп

Белла Хадид продолжает демонстрировать роскошь своего гардероба. На этот раз 21-летняя модель Viktoria’s Secret предпочла образ женщины-вамп и сразила всех на вечеринке брендом Dior в Лондоне.

Длинное платье в пол, которое предпочла Белла, было будто сшито для главной героини вампирской саги. Низ наряда представлял собой пышную полупрозрачную фатиновую юбку, а верх был выполнен в виде жилетки с очень глубоким декольте. Образ дополнила маленькая черная шляпка и солнцезащитные очки. Кстати, когда Белла выходила из автомобиля папарацци заметили медицинскую повязку на ее ноге. Вероятно, модель повредила голеностоп во время одного из показов.

Белла Хадид

Белла Хадид