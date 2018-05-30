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Opening Ceremony сократили более 20 сотрудников
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Opening Ceremony сократили более 20 сотрудников 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
В штате бренда Opening Ceremony произошли серьезные сокращения: за последние две недели были уволены 23 сотрудника. Среди них также были люди из дизайн-команды. Соосновательница Opening Ceremony Кэрол Лим сообщила, что руководство старается «оптимизировать» процессы и предпринять верные шаги для «обеспечения будущего» бренда: «Мы чувствовали, что это действительно правильно для бизнеса, мы хотели оставаться продуктивными». При этом она утверждает, что бренд растет, хотя открытие новых магазинов в этом году не планирует.
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