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Назван самый модный купальник сезона
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Назван самый модный купальник сезона 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Слитный ретро-купальник с поясом на талии стал одним из самых модных трендов пляжного сезона этого года. Об этом сообщает Daily Mail.
Известные бренды-производители пляжной одежды, такие Hunza G и Solid and Striped, представили свои версии купальника.
«Чувствую, эта вещь станет чем-то большим, чем просто одеждой для отдыха на пляже или у бассейна. Многие купальные костюмы напоминают мне олдскульный гламур со стильными деталями. Этот — модный и в то же время функциональный, и это прекрасно», — заметила стилистка Рошель Уайт (Rochelle White).
Популярные блогеры Instargram обратили внимание на тенденцию и начали выкладывать фотографии в таких купальниках в своих аккаунтах.
В мае знаменитости задали еще один тренд: перед пляжным сезоном в соцсетях стали появляться их фотографии в купальниках, натянутых выше бедер. Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст выложила в Instagram сразу несколько снимков в задранных бикини ярко-розового и персикового цветов.
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