«Как будто она бездомная»: что думают мужчины о девушках в просвечивающей одежде

В теплое время года становится сложнее подобрать белье, которое будет незаметно под одеждой. Что же думают мужчины, если бюстгальтер или трусики становятся доступными для всеобщего обозрения?

Участники опроса:

Алексей, 34 года, инженер

Николай, 30 лет, полицейский

Михаил, 25 лет, фотограф

Никита, 22 года, студент

Максим, 41 год, предприниматель

Алексей: «Смешные, детские штанишки, какой-то домашний стиль — ничего особенного…»

Николай: «Такой небрежный верх! Да еще в сочетании с этими штанами… Создается ощущение, что девушка бездомная».

Михаил: «Выглядит раскованно, без пошлости. Создает ощущение простоты. Такой полупижамный вид, как будто вы только что зубы чистили вместе».

Никита: «Думаю, этот вариант подойдет только для того, чтобы быстро и незаметно сбегать в магазин. Надела то, что на стуле было брошено».

Максим: «Распространенная тема у девушек, особенно летом. Мне кажется, что нужно очень аккуратно сочетать белье с верхом, имеющим такие тонкие лямки. Иначе смешно получается».

Алексей: «Такой наряд я просто не понимаю…Странная безвкусица».

Николай: «Маньяк бежал за жертвой с лазерным оружием и немного порезал одежду».

Михаил: «Мне не нравится это, как-то безвкусно. Но то, что, возможно, на ней совсем нет белья, — это пикантно».

Никита: «Нет-нет, это слишком».

Максим: «Возможно, для съемок стритстайла это и подходит, однако в жизни все иначе».

Алексей: «Отличный повседневный образ! Приятная встреча, мадам!»

Николай: «Благодаря белью образ кажется привлекательным, чувствуется необъяснимая свобода и умение не учитывать мнение социума. Красиво, броско. Может быть, она возвращается с ночного свидания?»

Михаил: «Это сексуально. Особенно на контрасте с достаточно строгой одеждой. А цвет белья — некий вызов».

Никита: «Более-менее, но надо хорошо продумать, куда можно так ходить».

Максим: «Довольно привлекательно все в целом».

Алексей: «Обычный тинейджерский прикид, школьникам понравится».

Николай: «Она из 2087 года, ей 15 лет, тинейджер. Бесформенно, неинтересно, дешево, неженственно».

Михаил: «Не выглядит как нижнее белье, больше как спортивное. А это уже скучно».

Никита: «Образ из 90-х. Так можно пойти разве что на вечеринку».

Максим: «Никогда не понимал такие вещи. Разве они могут радовать глаз?»

Алексей: «Ковбойский стиль. Совсем обычный образ, как-то не зацепил…»

Николай: «Похоже, что она вернулась из Индии, дреды уже распустила. Некрасиво, но ей удобно — и плевать на чье-то мнение».

Михаил: «Мне не нравится сама кофта, поэтому затрудняюсь ответить».

Никита: «Вообще нет. Перевязала грудь тряпочкой, а поверх накинула сети».

Максим: «Думаю, что очень маленькая аудитория мужчин-фанатов у этого наряда».

Алексей: «Вещь красивая, но подойдет исключительно стройным девушкам. Наверное, это платье смотрелось бы лучше без белья».

Николай: «Красиво, но для дома или для сна. Сложно представить, что она по Арбату катается на роликах в этом наряде».

Михаил: «Мне кажется, что это несовместимые вещи. Вечернее платье должно соответствовать дресс-коду, а когда нижнее белье просвечивается — это уже хулиганство и нарушение этикета».

Никита: «В целом хорошо, но это только на какое-то мероприятие, вечер».

Максим: «Скорее привлекательно. В некотором роде уже привычный эпатаж на красной ковровой дорожке».

Алексей: «Самый классный наряд из представленных! С этой девушкой я бы с удовольствием выпил вина в кафе».

Николай: «Такой образ кажется случайным, здесь это просвечивающее из-под одежды белье выглядит ненавязчиво и невинно. Это самый удачный образ из представленных».

Михаил: «Нравится, что вроде как образ простой, но белье притягивает взгляд. При этом выглядит девушка все равно целомудренно».

Никита: «Интересно. Я заметил, что сейчас это очень популярно у девушек. Можно сказать, что здесь соблюдается некий баланс между вульгарностью и нормами приличия».

Максим: «Увы, непривлекательно. Как черные мужские трусы под белыми льняными брюками».

Девушка в подобном образе не останется без внимания. Для начала следует попробовать сочетать непрозрачные бюстгальтеры с хлопковыми футболками или льняными рубашками. Например, оригинальным вариантом станут бюстгальтеры с актуальным цветочным принтом от салона белья Mon Secret.

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