Эмилия Кларк, Николь Кидман и Лина Данэм на HBO Gala 

Телекомпания HBO пригласила звезд на гала-ужин в честь главного исполнительного директора компании Ричарда Плеплера (58) в Alice Tully Hall Линкольн-центра в Нью-Йорке. Актриса Николь Кидман (50) была в блестящем золотистом платье и пришла на мероприятие вместе с мужем Китом Урбаном (50). Они, как обычно, не скрывали чувств: не отходили друг от друга, держались за руки и обнимались прямо на дорожке. Также на ужине были Эмилия Кларк (31), которая выбрала для вечера скромное черное облегающее платье, Лина Данэм (32) и Диана фон Фюрстенберг (71).
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/emiliya-klark-nikol-kidman-i-lina-danem-na-hbo-gala/