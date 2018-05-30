Ещё
Эмилия Кларк, Николь Кидман и Лина Данэм на HBO Gala
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эмилия Кларк, Николь Кидман и Лина Данэм на HBO Gala 

Peopletalk 50 минут назад
Фото: Peopletalk
Телекомпания HBO пригласила звезд на гала-ужин в честь главного исполнительного директора компании Ричарда Плеплера (58) в Alice Tully Hall Линкольн-центра в Нью-Йорке. Актриса Николь Кидман (50) была в блестящем золотистом платье и пришла на мероприятие вместе с мужем Китом Урбаном (50). Они, как обычно, не скрывали чувств: не отходили друг от друга, держались за руки и обнимались прямо на дорожке. Также на ужине были Эмилия Кларк (31), которая выбрала для вечера скромное черное облегающее платье, Лина Данэм (32) и Диана фон Фюрстенберг (71).
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/emiliya-klark-nikol-kidman-i-lina-danem-na-hbo-gala/
Peopletalk: последние новости
Пэрис Джексон ушла с показа Dior. Почему все недовольны? Белла Хадид на вечеринке В Монако. Как тебе платье? Успей заказать: лучшие вещи на распродаже SSENCE.com
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жара: микробикини снова в моде34
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть94
Почему дети Пугачевой похожи на Киркорова24
Тест: насколько вы провинциальны2
«Без интима — это вообще мало»: откровения стриптизерш29
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
13:47
Сколько можно прожить, пересаживая органы
Здоровье
11:39
Загадки, которые взорвут ваш мозг
Психология
10:14
ДНК-тесты, которые шокировали общественность
Здоровье
05:07
Признаки, говорящие, что ваше тело уникально
Здоровье
08:40
Эти актёры узнали рецепт эликсира молодости
Звёзды
00:38
Почему дети Пугачевой похожи на Киркорова
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение