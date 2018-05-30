Во имя природы: почему все так помешаны на экологичной моде

Начало истории

Мода на экологичную одежду появилась в 70-е годы прошлого столетия и связана с расцветом движения хиппи. Да-да, именно они со своей любовью к натуральности и стали начинателями модного в нынешнем столетии течения sustainable fashion. Начало XXI века с его переосмыслением пройденного пути и поиском решений стал расцветом всего с приставкой эко-: эко-дома, эко-еда, эко-машины, эко-мода. Так, в 2016 была запущена платформа Sustainia, которая посвящена одной из главных тем современности — переходу на экологичный образ жизни и осознанное потребление благ цивилизации.

В чем же секрет? Неужели мы действительно задумались об окружающем нас мире, и все силы решили отдать на исправление сделанных когда-то ошибок? И да, и нет. Конечно, мы все хотим дышать чистым воздухом и есть только экологически чистые продукты. Но существует и другая, более банальная причина: согласитесь, ведь так приятно почувствовать себя избранным, тем «особенным» человеком, который разбирается в новых течениях и активно проповедует их.

Экологичная мода и мировые гиганты

Пожалуй, самым известным экологичным брендом можно с уверенностью назвать Stella McCartney. С самого начала существования марки Стелла намеренно отказалась от натурального меха и кожи, сделав основной акцент на использовании органического хлопка и искусственных материалов.

На путь «исправления» и отказа от вредных загрязняющих веществ вступили и такие марки, как Louis Vuitton , Mango, H&M, Zara и многие другие гиганты модной индустрии. Так, мы уже довольно привычно воспринимаем платья из переработанного полиэстера от Николя Жескьера или же наряды из пластиковых бутылок, собранных у береговой линии, от H&M Conscious Exclusive.

Что в России?

К сожалению, говоря о России, необходимо признать, что среднестатический покупатель мало озабочен проблемами экологии, когда думает об очередной покупке. Живя по принципу «после нас хоть потоп», поддаваясь влиянию fast fashion, мы скупаем все, на что упадет глаз и хватит средств, даже не задаваясь вопросом — «а реально ли нам это нужно?».

Однако, сдвиги в сторону осознанного потребления можно проследить и в России. Самая знаменитая россиянка, которая активно выступает за осознанное потребление — соосновательница проекта Buro 24/7 и Fashion Tech Lab — Мирослава Дума . Ее Fashion Tech Lab — первый (но в то же время значительный) шаг в нелегком и запутанном деле под названием экологичная мода.

Как же быть?

И все-таки, в чем же ответ? Как быть? Как известно, лучше всего начать с себя. Меньше потреблять, тщательнее выбирать и прежде, чем купить обновку, подумать не семь, а сто семь раз, нужна ли вам она. И тогда все встанет на свои места. Ведь, если не мы сами, кто еще сможет помочь природе?