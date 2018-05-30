Как подобрать купальник под ваш тип фигуры

1. Прямоугольник

Бедра и плечи примерно равны по ширине, при этом талия не ярко выраженная — если вы узнали себя, значит, ваша фигура принадлежит к типажу «Прямоугольник». Главная цель: визуально увеличить грудь и бедра, создать видимость талии.

Для этих целей вам послужат разнообразные воланы и оборки в области бедер и на лифе, а кроме того, обратите внимание на монокини. Так называются формально слитные купальники, но с множество декоративных вырезов. Чаще всего лиф и плавки соединяются лишь узкой фигурной полоской ткани, но именно она-то и творит волшебство, зрительно создавая талию.

2. Треугольник

Такой тип фигуры предполагает объем в области бедер при узких плечах и маленькой груди. Для того, чтобы сбалансировать такой силуэт, нам нужно добавить объема в верхней половине тела, чему отлично поспособствует топ с воланом, а также отвлечь внимание и визуально уменьшить нижнюю часть тела. Для того, чтобы сделать это, есть множество способов и хитростей: выбирайте светлый топ и темный низ, поскольку темные цвета зрительно уменьшают, а светлые увеличивают, попробуйте для плавок выбрать принт с вертикальными полосками — он будет вытягивать силуэт, отвлекая внимание от проблемной зоны.

Отлично сработает любой формат подчеркивания талии, будь это цветная полоска или поясок.

3. Перевернутый треугольник

Ровно обратная ситуация: широкие плечи, узкие бедра. Такая фигура смотрится одновременно и спортивной, и мальчишеской, поскольку чаще всего грудь при таком силуэте также бывает небольшой.

Добавьте бедрам пышности с помощью нетрадиционной юбочки для плавания, смотрится очень женственно! Кроме того, непременно воспользуйтесь магией полосок: вам нужны горизонтальные, обладающие способностью визуально расширять.

Также вам очень пойдут купальники типа пландж, с очень глубоким вырезом спереди и открытой спинкой.

4. Песочные часы

Фигура, о которой мечтают миллионы! Песочные часы смотрятся одинаково соблазнительно и в размере XS, и в размере плюс, ведь благодаря ярко выраженной талии грудь и бедра превращаются в прекрасные изгибы, от которых сложно оторвать взгляд.

Для того, чтобы подчеркнуть эффект, выбирайте классическое бикини, но с высоким подъемом плавок и с жесткими чашечками, чтобы они красиво держали пышный бюст. Кроме того, вам подойдут плавки с завышенной талией, ведь они отлично акцентируют вашу собственную.

5. Овал

При таком типе фигуры животик становится главной проблемой, и основная задача — грамотно замаскировать его.

Как правило, баска справляется с этой задачей на ура, причем это может быть как слитный, так и раздельный вариант. Если вы найдете вариант, комбинирующий пландж и баску, как на фото, обязательно добавьте его к своей коллекции, ведь такой крой решит вашу проблему в два счета.

Если же вы хотели бы заодно скорректировать и полные предплечья, попробуйте купальник с широкой, практически до линии талии, оборкой на лифе. Два зайца одним выстрелом!