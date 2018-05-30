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Понаровская снова поменяла имидж
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Понаровская снова поменяла имидж 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
На днях в социальных сетях появилось свежее фото Ирины Понаровской. На снимке 65-летняя исполнительница предстала обновленной: за последние полгода она сбросила почти 10 кило и поменяла прическу — терерь она носит короткие светлые волосы с розоватым оттенком.
Для этого выхода она выбрала длинное черное платье с прозрачной накидкой. В комментариях поклонники осыпают артистку комплиментами. Отметим, что после ухода со сцены звезда стала редким гостем на светских мероприятиях. Сейчас она занимается дизайном одежды, а свободное время проводит с внуками.
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