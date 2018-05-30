Понаровская снова поменяла имидж

На днях в социальных сетях появилось свежее фото Ирины Понаровской . На снимке 65-летняя исполнительница предстала обновленной: за последние полгода она сбросила почти 10 кило и поменяла прическу — терерь она носит короткие светлые волосы с розоватым оттенком.

Для этого выхода она выбрала длинное черное платье с прозрачной накидкой. В комментариях поклонники осыпают артистку комплиментами. Отметим, что после ухода со сцены звезда стала редким гостем на светских мероприятиях. Сейчас она занимается дизайном одежды, а свободное время проводит с внуками.