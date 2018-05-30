Глюк'Oza пришла на презентацию коллекции беременной Нюши в белом мини, а Хилькевич — в едва уместившей огромный живот розовой юбке

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Звездные гости накануне собрались на презентации нового бренда коллаборации российской певицы Нюши и дизайнера Léka NYUSHA&LÉKA.

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