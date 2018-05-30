Звездные гости накануне собрались на презентации нового бренда коллаборации российской певицы Нюши и дизайнера Léka NYUSHA&LÉKA.
Первую капсульную коллекцию под названием Want to love девушки создали для активной аудитории в стиле sport casual. Посмотреть на их яркую одежду — а заодно на объявившую о беременности Нюшу — собрались звездные гости, в числе которых были Филипп Киркоров, Глюк'Оza в супероткровенном летнем мини и Анна Хилькевич в конфетно-розовой юбке, чудом вместившей в себя ее огромный беременный живот.
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Фото:пресс-служба, Instagram