Нюша выпустила капсульную коллекцию молодежной одежды

Линия рассчитана на тех, кто не может усидеть на месте.

Несмотря на интересное положение, Нюша продолжает осваивать новые горизонты. К списку покоренных вершин теперь можно добавить и мир моды. Певица выпустила первую коллекцию одежды. Коллаборация NYUSHA&LÉKA рассчитана на молодую и активную аудиторию, как и сама артистка.

Яркие образы в стиле sport casual придутся по нраву натурам неординарным и активным. Для них певица разработала укороченные худи, классические боди с игривыми вставками, свободные футболки с воодушевляющими надписями. Цветовая гамма также подчеркивает свежесть коллекции. Скучный серый или традиционное сочетание черного и белого серый здесь разбавили жизнерадостными оттенками розового. Получилось вполне живо, слегка кокетливо, но не кричаще.

Коллекция разработана совместно с дизайнером и основательницей бренда женской одежды LÉKA. Свое детище девушки не доверили посторонним и выступили сами моделями для Look book. Поздравить с дебютом певицу пришли Филипп Киркоров Ирина Медведева и другие.

Нюша и LÉKA Филипп Киркоров

Ирина Медведева

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