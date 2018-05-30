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11 пар джинсов с разрезами в стиле Меган Маркл, чтобы носить с рубашками бойфренда
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11 пар джинсов с разрезами в стиле Меган Маркл, чтобы носить с рубашками бойфренда 

Harper’s Bazaar 7 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
Нет такого времени года, которое бы отлично не уживалось с джинсами: любимые брюки готовы радовать нас при любом климате и любой погоде. Без джинсов н мыслят своей жизни не только обычные модницы, но и, например, первая леди Франции Брижит Макрон, которая регулярно нарушает официальный дресс-код, появляясь на публике в скинни. Но на это раз предлагаем вдохновляться одним из образов Меган Маркл: возлюбленной принца Гарри по душе узкие синие джинсы с разрезами в области коленей, которые она предлагает носить со свободными светлыми рубашками в мужском стиле — такая универсальная пара должна быть в гардеробе каждой!
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