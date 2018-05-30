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В Костромской области ищут мужчину со страшным шрамом на шее
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В Костромской области ищут мужчину со страшным шрамом на шее 

k1news.ru 6 часов назад
Фото: k1news.ru
Полицейские из Забайкальского края отправили в Костромскую область ориентировку на мужчину, которого подозревают в убийстве, сообщает управление МВД по Костромской области.
Ищут 51-летнего Жалсанова Доржигомбо Бальжинимаевича, уроженца Читинской области. Он может представляться именами — Гоша или Гамбо Бальжинимаев.
На вид ему 45-50 лет, рост 185-190 сантиметров, он худощавого телосложения. Был одет в черный пуховик с капюшоном, трико синее с тремя полосами белого цвета, шапку вязаную черного цвета, ботинки черного цвета. Может носить спец костюм синего цвета — ватники, бушлат с воротником.
Скорее всего, учитывая погоду, этот набор одежды для мужчины уже не актуален, поэтому лучше ориентироваться на приметы внешности.
У него есть шрам от пореза в области горла от уха до уха, шрам от аппендицита, шрам на животе от колотого ранения, на черепе имеется металлическая пластина, верхняя губа оттопырена, может носить очки.
Если вы видели его и знаете, где он находится, сообщите по телефонам: 8-914-504-6666, (3022) 23-57-29 или 02.
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