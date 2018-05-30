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«Шальке» представил форму на новый сезон
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«Шальке» представил форму на новый сезон 

Soccer News 6 часов назад
Фото: Soccer News
В сети интернет появилось фото домашнего комплекта игровой формы гельзенкирхенского «Шальке» на следующий сезон. Традиционно экипировка «горняков» будет выполнена в синем цвете.
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