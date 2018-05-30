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Котова пришла на показ Evgeniya Kryukova Couture в небесном шелковом платье, а Малахова — в полупрозрачной кофте и с бантом…
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Котова пришла на показ Evgeniya Kryukova Couture в небесном шелковом платье, а Малахова — в полупрозрачной кофте и с бантом… 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
29 мая в московском лофт-пространстве состоялся показ новой коллекции Evgeniya Kryukova Couture.
Увидеть и оценить лукбук осень-зима — 2018/19, созданный актрисой и дизайнером Евгенией Крюковой пришли Татьяна Котова, Евгения Малахова, Екатерина Одинцова и Дина Немцова, Ирина Лачина, Поля Полякова, Анна Тихомирова и многие другие.
Отличительные черты новой линейки, которая получила название «Ветер перемен», — подчеркнуто женственные силуэты, натуральные ткани, изысканная детальная отделка камнями и стразами, вышивки ручной работы, а также фарфоровые цветы, изготовленные на собственной мануфактуре.
Мягкие брючные костюмы, уютные свитера и платья из шерсти и шелка отлично сочетаются с созданными вручную дизайнером украшениями из фарфора и керамики. Таким образом, все вещи, которые изначально дополняют друг друга, обретают новое прочтение за счет декора. По словам актрисы, именно к этому она стремилась, работая над своей новой линией.
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Фото:пресс-служба
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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