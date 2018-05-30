Котова пришла на показ Evgeniya Kryukova Couture в небесном шелковом платье, а Малахова — в полупрозрачной кофте и с бантом…

29 мая в московском лофт-пространстве состоялся показ новой коллекции Evgeniya Kryukova Couture.

Отличительные черты новой линейки, которая получила название «Ветер перемен», — подчеркнуто женственные силуэты, натуральные ткани, изысканная детальная отделка камнями и стразами, вышивки ручной работы, а также фарфоровые цветы, изготовленные на собственной мануфактуре.

Мягкие брючные костюмы, уютные свитера и платья из шерсти и шелка отлично сочетаются с созданными вручную дизайнером украшениями из фарфора и керамики. Таким образом, все вещи, которые изначально дополняют друг друга, обретают новое прочтение за счет декора. По словам актрисы, именно к этому она стремилась, работая над своей новой линией.

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Фото:пресс-служба