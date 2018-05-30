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«Эскимо-фест»: маркет и garage sale под открытым небом
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«Эскимо-фест»: маркет и garage sale под открытым небом 

CHIPS journal 5 часов назад
Фото: CHIPS journal
10 и 11 июня на дизайн-заводе пройдет гараж-сейл, вдохновленный аналогичными берлинскими мероприятиями.
Более 100 участников будут продавать свою одежду, обувь и аксессуары прямо на открытом воздухе, возле бассейна. Здесь найдутся вещи, которых нет в Zara: редкие и уникальные. Среди находок гостей: футболка Vivienne Westwood за 500 рублей, винтажное платье из шелка за 1500 рублей, кожаная куртка All Saints за 3 000 рублей, винтажный кошелек Yves Saint Laurent за 400 рублей и многое другое.
Будет также работать дизайн-маркет с тщательно отобранными вещами ручной работы: от серебряных украшений до стильных кожаных рюкзаков и дизайнерской одежды.
Для детей запланированы творческие мастерские.
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