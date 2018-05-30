Самые летние лукбуки российских и украинских дизайнеров

SOEASY

В своей летней коллекции дизайнеры марки продолжают развивать тему про Бьянку Джаггер . Новый лукбук Soeasy — это некая фантазия, какой бы была Бьянка, родившись она на несколько десятилетий позже: что бы она взяла с собой, оправляясь в путешествие туда, где жизнь останавливается, и можно насладиться моментом наедине с собой. Как и в других коллекциях, бренд продолжает фантазировать на тему мужских образов, перекроив классическую рубашку в легкое платье и подарив сочные летние оттенки брючным костюмам. Даже черный смокинг предстает в новой интерпретации — элегантное платье с пуговицами и открытыми плечами еще раз подчёркивает, что отказаться от стереотипов оказывается so easy.

COCOS MOSCOW

Главным источником вдохновения для марки является стритстайл, а также стиль и образ жизни людей, которые интересны как личности, в том числе конкретных людей из круга друзей и знакомых основателей марки: «Наши люди — самодостаточные личности. Их стиль — это их образ жизни, а одежда подстраивается. Они относятся к одежде легко, не зациклены на ней. Свободны от условностей. Требовательны к комфорту. Одеваются, как им удобно, а получается стильно. Руководствуются собственным вкусом. Предпочитают быть собой. Много путешествуют. Не считают рациональным тратить слишком много на одежду — у них другие приоритеты. Тонко чувствуют дух времени. Не гонятся за трендами — но случайно их задают». Особенность весенне-летней коллекции: сочетание трикотажа и рубашечного хлопка в одной модели (трикотажные топы с рукавами из хлопка), а также имитация многослойности (декоративные детали, которые создают эффект топов, надетых один на другой).

YANA

Вдохновленную свободным духом 70-х с привкусом дикого запада коллекцию представил российский бренд Yana. В линейке присутствуют костюмы-двойки с брюками прямого кроя и клеш, кожаные костюмы и платья, джинсовки с бахромой в стиле Western, классические пиджаки с вышивкой на спинке. Основную часть коллекции занимают платья: хлопковые и шелковые, из тончайшего кружева и шитья, с длинной бахромой. В коллекции присутствуют также несколько изделий с актуальным леопардовым принтом. Бренд Yana неразрывно ассоциируется с камеями, любовь к которым вдохновила Яну на создание своего первого украшения — им стали серьги-подвески с камеей, обрамленной рубинами. Именно с них в 2011 году началась история марки, успевшей завоевать мировое признание.