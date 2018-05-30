Бородину и Самойлову обвинили в обмане покупателей их фирменной одежды

Бессменная ведущая Дома-2 Ксения Бородина и супруга известного рэпера Джигана Оксана Самойлова уже не первый год владеют магазинами женской одежды. Обе знаменитости активно пиарят свою продукцию в микроблогах и сами носят одежду. которую предлагают покупательницам.

Так, Ксения не раз заверяла поклонников, что лично отбирает ткани для пошива одежды и отвечает за качество вещей. Оксана же то и дело выходит в свет в платьях, которые предлагает покупать своим многочисленным поклонникам.

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Внимательные пользователи стали замечать, что одежда из магазинов знаменитостей как две капли воды похожа на вещи, которые продаются на китайском популярном сайте Алиэкспресс. Поклонники пришли к выводу, что цвет, фасон, крой и качество одежды Оксаны и Ксении и совершенно идентичны вещам из Китая.

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Впрочем, если покупатели могут заказать платье с популярного сайта за 450 рублей. то точно такое же изделие от Бородиной или Самойловой будет стоить как минимум 2500 тысячи рублей. Пользователи обрушились на знаменитостей с критикой и обвинили в том. что они обманывают покупателей. Отметим, что пока что ни Бородина, ни Самойлова не отреагировали на обвинения покупателей и предпочитают отмалчиваться, сообщает Mash.