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Сумки начнут носить на ногах
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Сумки начнут носить на ногах 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
В преддверии пляжного сезона американский бренд-производитель спортивной одежды и обуви Nike разнообразил линейку знаменитых пляжных тапочек Benassi новой моделью с сумкой-мешком, нашитой на ремень. Об этом сообщает Hypebae.
Новые резиновые сандалии представлены в двух вариантах расцветки: ярко-розовые с черной подошвой и фиолетовым замком на сумке и голубые с салатовой подошвой и черным замком.
Дата выхода тапочек в продажу и цены пока не указаны.
Компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Ее штаб-квартира расположена в Бивертоне, штат Орегон. Продукция компании выпускается также под брендами Nike Golf, NikeLab, Nike Pro, Nike+, Air Jordan и Nike Skateboarding.
В апреле рэпер Канье Уэст показал в своем аккаунте в Twitter свою фотографию в новых синих пластиковых сандалиях (в России их иногда называют «сланцами») из коллекции Yeezy. Пользователи социальной сети высмеяли фотографию. Один из пользователей написал: «Сделать нечто уродливее кроксов сложно, но тебе это удалось». Другой юзер заявил, что в носках и пластиковых сандалиях рэпер выглядит как заключенный провинциальной тюрьмы.
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