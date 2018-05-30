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Ароматы Boadicea the Victorious: безупречное качество и вневременная классика
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Ароматы Boadicea the Victorious: безупречное качество и вневременная классика 

Собака 5 часов назад
Фото: Собака
Boadicea the Victorious — нишевый люксовый британский парфюмерный бренд. Его запуск состоялся в 2008 году. За этот непродолжительный для парфюмерного бренда срок Boadicea the Victorious получила признание по всему миру и продолжает завоевывать новые рынки. Бренд был назван в честь легендарной королевы Boadicea (Боадичеи), предводительницы племени иценов, жившей в Англии и в 60 году от Рождества Христова поднявшей восстание против оккупировавшей страну Римской империи.
Все парфюмы бренда являются высококонцентрированными, крайне стойкими и представлены в виде парфюмерной воды и духов. Зачастую концентрация парфюмерной воды приближается к духам (20-30% душистых веществ). Великолепные флаконы создаются вручную мастерами на старейшем производстве пьютера в Англии. Все щиты с изображением древних кельтских орнаментов производятся вручную. Некоторые из них инкрустируются драгоценными камнями и покрыты каратной позолотой, дарящей ощущение роскоши и уникальности.
Ценовой диапазон коллекций отражает их уровень, некоторые из них не представлены на родине бренда, в Великобритании. Так, бренд создает уникальные коллекции, которые представлены эксклюзивно в различных странах.
Черная (Black) и Рубиновая коллекции (Ruby Collection) были созданы эксклюзивно для России и более не представлены нигде в мире. Золотая коллекция (Gold Collection) представлена эксклюзивно в Европе, а Синяя коллекция (Blue Collection) была создана для стран персидского залива. Оловянная коллекция (The Pewter Collection) была недавно запущена в США, и наряду с новой Изумрудной коллекцией (Emerald Collection), выпущенной в России.
Все ароматы в текущей коллекции прошли через этапы признания. Бестселлером среди парфюмов можно по праву назвать Complex. Он занимает наивысшее место по объему продаж существования бренда. Наиболее успешным с точки зрения продаж можно назвать Синий Сапфир (Вlue Sapphire) — сильный и прекрасный выпущенный к 65-летнему юбилею королевы Елизаветы. Удостоился почестей и Зеленый Сапфир (Green Sapphire), и на очереди Rose Sapphire, который был выпушен в Лондоне крайним в коллекции с драгоценными камнями.
Безупречное качество и вневременная классика в интерпретации британской парфюмерной марки не может остаться незамеченной истинными ценителями.
Парфюмерия Boadicea the Victorious представлена в бутике Тема31 в Белгороде, по адресу: проспект Богдана Хмельницкого, 38.
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