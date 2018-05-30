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Малахова пришла на презентацию UNIQLO с детским бантиком, а Понарошку в необъятном платье
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Малахова пришла на презентацию UNIQLO с детским бантиком, а Понарошку в необъятном платье 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
В Москве состоялась закрытая презентация первой коллекции UNIQLO, созданной совместно с брендом актуальной повседневной одежды tomas maier.
UNIQLO и бренд tomas maier выпустили свою первую совместную коллекцию одежды. Первыми ее смогли оценить звездые гости на закрытой презентации. Также приглашенные смогли приобрести понравившиеся вещи. Среди гостей вечера были Любовь Аксенова, Артем Кривда, Сати Казанова, Дарья Мороз, Ирена Понарошку, Расим Акперов, Анфиса Черных, Константин и Ольга Андрикопулос, Наталья Лесниковская и другие.
Коллекция появится в магазинах UNIQLO Москвы и Санкт-Петербурга уже завтра, 31 мая. Новая коллекция отличается богатством желтых, оранжевых и других ярких оттенков, а также украшена принтами с изображением символа бренда — пальмы. В женскую коллекцию вошли платья, рубашки свободного кроя, джемперы с воротником поло, рубашки-поло, футболки из хлопка, а также практичные и стильные купальники. Мужская линейка в темно-синем, хаки и черном цветах включает в себя брюки и куртки свободного кроя, футболки, рубашки-поло и вещи из 100% кашемира.
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Фото:пресс-служба
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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