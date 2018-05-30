Малахова пришла на презентацию UNIQLO с детским бантиком, а Понарошку в необъятном платье

В Москве состоялась закрытая презентация первой коллекции UNIQLO, созданной совместно с брендом актуальной повседневной одежды tomas maier.

Коллекция появится в магазинах UNIQLO Москвы и Санкт-Петербурга уже завтра, 31 мая. Новая коллекция отличается богатством желтых, оранжевых и других ярких оттенков, а также украшена принтами с изображением символа бренда — пальмы. В женскую коллекцию вошли платья, рубашки свободного кроя, джемперы с воротником поло, рубашки-поло, футболки из хлопка, а также практичные и стильные купальники. Мужская линейка в темно-синем, хаки и черном цветах включает в себя брюки и куртки свободного кроя, футболки, рубашки-поло и вещи из 100% кашемира.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:пресс-служба