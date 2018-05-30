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Ольга Бузова, Feduk, Нюша и другие звезды выступят на Fashion People Awards и поборются за звание самого стильного артиста
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Ольга Бузова, Feduk, Нюша и другие звезды выступят на Fashion People Awards и поборются за звание самого стильного артиста 

WMJ.ru 5 часов назад
Фото: WMJ.ru
Cамая стильная музыкальная премия года Fashion People Awards состоится уже 7 июня. Какие звезды будут зажигать на сцене торжественного события и в каких номинациях заявлены селебрити, рассказывает WMJ.ru.
Fashion People Awards — уникальная премия, которая полностью посвящена стилю и моде в сфере музыки. Всего на ней заявлено 19 номинаций, за которые поборются около 50 отечественных звезд. «Открытие года» и «Стиль года» — традиционно наиболее ожидаемые номинации премии, в которых уже представлены стремительно набирающий популярность Feduk, неутомимая Ольга Бузова, недавно подтвердившая беременность Нюша, очаровательная Анна Седокова и другие.
Помимо этого, в разделе «Fashion песня» представят самые нашумевшие треки этого года, среди которых «Розовое вино» Элджея и Feduk’a и «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова.
Впрочем, артисты не будут сидеть на месте в ожидании награды, а выступят со своими лучшими хитами и создадут атмосферу самого стильного музыкального праздника этого лета!
Fashion People Awards пройдет на площадке Крокус Сити Холл (на сайте концертного зала можно приобрести билеты), а транслировать мероприятие будут на телеканале «Жара». Идешь?
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Текст: Дарья Антипина
Фото: пресс-служба, Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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