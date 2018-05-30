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Редкий выход: Леди Гага в туфлях на платформе Vivienne Westwood произвела фурор
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Редкий выход: Леди Гага в туфлях на платформе Vivienne Westwood произвела фурор 

Harper’s Bazaar 5 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
Вчера в Нью-Йорке Леди Гага посетила студию звукозаписи Electric Lady в рамках подготовки выхода своей новой композиции. Звезду сопровождал ее бойфренд и по совместительству агент — 48-летний Кристиан Карино. Для своего выхода певица выбрала виниловое платье красного цвета Giuseppe di Morabito, которое подчеркнуло великолепную фигуру эпатажной дивы. Главный фурор произвела обувь Гаги — звезда дополнила сексуальный наряд ярко-алыми туфлями на платформе Vivienne Westwood. В качестве аксессуара знаменитость предпочла очки в стиле нулевых из совместной коллекции Alexandre Vauthier и Alain Mili. Звезда с большим удовольствием позировала журналистам, которые последнюю неделю пристально следят за выходами звезды. Между тем в ближайшее время состоится презентация ее нового трека, которая обещает стать новым хитом.
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