Редкий выход: Леди Гага в туфлях на платформе Vivienne Westwood произвела фурор 

Вчера в Нью-Йорке Леди Гага посетила студию звукозаписи Electric Lady в рамках подготовки выхода своей новой композиции. Звезду сопровождал ее бойфренд и по совместительству агент — 48-летний Кристиан Карино. Для своего выхода певица выбрала виниловое платье красного цвета Giuseppe di Morabito, которое подчеркнуло великолепную фигуру эпатажной дивы. Главный фурор произвела обувь Гаги — звезда дополнила сексуальный наряд ярко-алыми туфлями на платформе Vivienne Westwood. В качестве аксессуара знаменитость предпочла очки в стиле нулевых из совместной коллекции Alexandre Vauthier и Alain Mili. Звезда с большим удовольствием позировала журналистам, которые последнюю неделю пристально следят за выходами звезды. Между тем в ближайшее время состоится презентация ее нового трека, которая обещает стать новым хитом.