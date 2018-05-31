«Красота платья затмила Веру»: наряд Брежневой удивил ее поклонников

Вера Брежнева показала поклонникам образ в крайне необычном дизайнерском платье розового цвета. Пышный наряд напомнил почитателям красоты Брежневой бутоны пионов. При этом некоторые заметили, что красота платья сделала блеклой внешность артистки.

36-летняя артистка Вера Брежнева недавно подверглась критике за появление на светском мероприятии в костюме спортивного стиля. При этом накануне в своем Инстаграме она разместила фото в платье, которое сделало бы ее звездой любой красной дорожки. Вера предстала в ярком розовом платье от бренда Ashi Studio, который создал дизайнер Мохаммед Аши из Саудовской Аравии. Изюминкой наряда является многослойность, которая делает его похожим на облако. Воротник платья переходит в огромные рукава, при этом зона декольте достаточно открыта. Спереди длина юбки позволяет показать красивые ноги, однако сзади она тянется внушительным шлейфом. «Нет слов», — подписала по-английски снимок Вера Брежнева.

Однако ее поклонники как раз нашли много слов, чтобы выразить свои эмоции по поводу любимой артистки и ее платья. При этом некоторым показалось, что такое платье чересчур привлекает к себе внимание, делая незаметной красоту самой Веры. «Гвоздика. Шикарное платье. Красивая Вера» «Прекрасный пион! Невероятной красоты платье!» «Красота платья затмила саму Веру» «Ого! Вот это размах. Сколько весит такое платье?» «Облако страсти и любви. Но в этом платье совсем не видно Вас» «Вера! Сколько у вас нарядов? Уму не постижимо! Все время в разных. Куда вы их потом деваете?»

Многие отметили, что уже видели такое же платье на индийской актрисе Дипике Падуконе в Каннах. Недоброжелатели заявили, что ей это платье подходит больше, чем Вере Брежневой. К слову, лаконичный образ Веры Брежневой на Каннском кинофестивале был признан неудачными. Особенно смутили публику волосы певицы, которые она решила собрать в небрежный пучок на столь важном мероприятии.