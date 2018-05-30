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49-летняя Светлана Бондарчук появилась в «голом» платье
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49-летняя Светлана Бондарчук появилась в «голом» платье 

WDay.ru 4 часа назад
Фото: WDay.ru
И она хороша! Светская львица продемонстрировала безупречную фигуру…
Ох, видел бы эту фотографию Федор Бондарчук, так уже бы кусал локти… Экс-супруга режиссера удивила даже своих давних своих поклонников! Светлана появилась в роскошном белом платье. И все бы ничего, если оно не оказалось полностью прозрачным.
Безупречным вкусом стиля, как организатор самых известных московских вечеринок, Светлана Бондарчук обладала всегда. Но обычно выбирала сдержанные образы: брючные костюмы, элегантные платья, длинные сарафаны в пол.
А тут вдруг резко сменила стиль. И примерила интригующий образ. Прозрачное платье, подчеркивающее стройную фигуру, Светлана дополнила блестящими туфлями-лодочками, а волосы убрала в прическу… Видимо, чтобы не отвлекать внимания от V-образного декольте.
Подписчики решили, что так положительно на Светлану действует лето… Другие же решили, что влияет новая влюбленность.
Ведь Бондарчук уже не раз признавалась, что «несвободна» и счастлива. Подробности тут.
Напомним, Федор и Светлана Бондарчук официально развелись в 2016-м. Режиссер счастлив с актрисой Паулиной Андреевой, а вот Светлана занялась собой. Приобрела недвижимость на Патриарших прудах, руководит PR-агентством и много путешествует.
Светлане Бондарчук — 49: развелась, похудела и снова влюбилась
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