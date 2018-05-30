Вьетнамки, шлепки, мыльницы: самая стильная обувь для пляжа

В отпуск хочется взять пару, которая не будет расстегиваться или натирать ноги. Дизайнеры создали функциональную пляжную обувь, которая идеально подойдет для прогулки по пляжу и при этом стильно выглядит.

Слайдеры

Слайдеры Puma, цена: 2 000 руб. ; слайдеры Nike, цена: 3 000 руб. ; слайдеры Moschino, цена: 7 000 руб.

Дизайнеры вспоминают 90-е, поэтому резиновые тапки заполнили гардеробы блогеров и it-girls. Кьяра Ферраньи носит модель Puma даже на улицах Милана. Однако экспериментировать с этим модным трендом все же лучше вблизи океана или бассейна. Слайдеры необыкновенно удобны: у них нет перемычки, к которой могут прилипать песчинки и натирать ноги. Такую обувь стоит носить с туникой, коротким кружевным платьем или шортами из денима.

Сандалии

Сандалии Zaxy, цена: 2 000 руб. ; сандалии Mon Ami, цена: 2 000 руб. ; сандалии Crocs, цена: от 3 000 руб.

Для галечного пляжа оптимальной пляжной парой станут босоножки из непромокаемого материала (например, ПВХ). Они надежно фиксируют ногу и при этом смотрятся романтично. К купальнику в спортивном стиле лучше всего подойдет лаконичная однотонная модель. А купальник с воланами, цветами или открытыми плечами идеально дополнит пара с декоративными элементами.

Женские сандалии El Tempo​, цена: от 3 591 руб., заказать: +7 (800) 700-53-04​

Женские сандалии El Tempo​, цена: от 3 591 руб., заказать: +7 (800) 700-53-04​

Вьетнамки

Вьетнамки MICHAEL Michael Kors, цена: 3 000 руб. ; вьетнамки Tommy Hilfiger, цена: 3 000 руб. ; вьетнамки Marc Cain, цена: 4 000 руб.

Это отличный вариант для тех, кому до моря рукой подать, так как долго ходить в такой обуви не рекомендуют ортопеды. Расцветка вьетнамок может быть любой и вовсе не обязательно должна подходить под купальник. Стилисты советуют выбирать яркие оттенки или принт.

Женские сланцы в Milano Moda, цена: от 3 800 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87​

Женские сланцы в Milano Moda, цена: от 2 300 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87​

Эспадрильи

Эспадрильи H&M, цена: 799 руб. ; эспадрильи Tommy Hilfiger, цена: 4 000 руб. ; эспадрильи Manebi, цена: 6 000 руб.

Эспадрильи появились в солнечной Испании и стали популярными во многих странах благодаря тому, что в них комфортно в жаркий летний день. Дышащая ткань, крепкая подошва и небольшой вес — именно эти свойства делают обувь удобной в носке даже на пляже с крупной галькой. К тому же эспадрильи эффектно смотрятся с пляжным сарафаном, ромпером или туникой.

Мыльницы

Мыльницы Forever 21, цена: 1 500 руб. ; мыльницы Gap, цена: от 3 000 руб. ; мыльницы Juju, цена: от 2 000 руб.

Полупрозрачную обувь для пляжа в Англии и США называют jelly shoes, так как она похожа на медузу. В России их прозвали «мыльницами». Забавное название ничуть не умаляет достоинств этого типа обуви. Такая пара выглядит стильно (дизайнеры даже предлагают носить их с носками), они обеспечивают поддержку стопы и не вызывают дискомфорта при ходьбе.

Шлепанцы на платформе

Шлепанцы MICHAEL Michael Kors, цена: 4 000 руб. ; шлепанцы Tommy Hilfiger, цена: 4 000 руб. ; шлепанцы, Premiata, цена: 9 000 руб.

Быть на высоте! Это не девиз, а модный тренд. Шлепанцы на платформе гармонично впишутся в спортивный образ. Эффектно будут смотреться как пастельные оттенки, так и сочные цвета. Шлепанцы на платформе можно примерить с макси-сарафаном, платьем свободного кроя или ромпером.

Сабо из текстиля CORSOCOMO​, цена: от 2 900 руб., заказать: +7 (800) 333-03-46​

Сабо из текстиля CORSOCOMO, цена: от 2 900 руб., заказать: +7 (800) 333-03-46​

Узнать, какой купальник подобрать к пляжной обуви:

Как выбрать купальник по типу фигуры: главные «можно» и «нельзя»

Самые модные фасоны купальников-2018 для любого типа фигуры

Тест: какой купальник вам подойдет