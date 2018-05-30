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Как одеться летом в офис: 11 практичных вещей для делового гардероба
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Как одеться летом в офис: 11 практичных вещей для делового гардероба 

Harper’s Bazaar 4 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Если каждое утро, выбирая, что надеть сегодня на работу, ваших идей хватает только на брюки с рубашкой или платье-балахон, то пора что-то менять. Лето — лучшее время для экспериментов. Тем более что офисный гардероб не значит скучный. Деловой костюм-двойка может быть не серым, а цветным (хит сезона!), миди-юбка не обязательно должна быть силуэта карандаш, а, например, с асимметричным подолом, как на показе Céline, а блузка — с модным принтом. Черпайте вдохновение в нашей подборке и отправляйтесь по магазинам за новыми образами.
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