Как одеться летом в офис: 11 практичных вещей для делового гардероба

Если каждое утро, выбирая, что надеть сегодня на работу, ваших идей хватает только на брюки с рубашкой или платье-балахон, то пора что-то менять. Лето — лучшее время для экспериментов. Тем более что офисный гардероб не значит скучный. Деловой костюм-двойка может быть не серым, а цветным (хит сезона!), миди-юбка не обязательно должна быть силуэта карандаш, а, например, с асимметричным подолом, как на показе Céline, а блузка — с модным принтом. Черпайте вдохновение в нашей подборке и отправляйтесь по магазинам за новыми образами.