Эмилия Кларк в образе истинной леди на вечеринке HBO 

Модная общественность еще год назад обратила внимание, что стиль звезды «Игры Престолов» заметно изменился в лучшую сторону. Образы Эмилии стали продуманнее и элегантнее: теперь в гардеробе 31-летней знаменитости превалируют платья А-силуэта, приталенные жакеты и туфли модели «Мэри-Джейн». За удачную трансформацию Эмилия ни раз благодарила своего стилиста — звездного профи Петру Фланнери, в портфолио которой значатся выверенные образы Милы Кунис, Эммы Стоун, Эми Адамс и Зои Салдана. Почерк Фланнери легко узнаваем — в своих работах звезда делает ставку на вечную классику, выбирая для своих подопечных женственные наряды, которые подчеркивают фигуру и при этом не смотрятся вульгарно. Так, вчера Эмилия Кларк в очередной раз продемонстрировала удачный вечерний лук. Актриса предстала в платье с расклешенным низом Dolce & Gabbana и коротким жакетом с синей строчкой. Образ звезды дополнили классические лодочки черного цвета.