Кайли Миноуг — 50! Самые горячие образы звезды на сцене и в жизни

В честь юбилея одной из самых ярких звезд современности мы решили вспомнить ее самые «горячие» образы.

Ультра-мини, короткая стрижка, шпильки и массивные серьги — это были дерзкие 90-е!

Сценические образы Кайли всегда были очень провокационными — поклонники без устали обсуждают каждое выступление своего кумира.

Прозрачные черные чулки, белые ботильоны с открытым носом, комплект для танцев и — внезапно — пластиковая куртка. Такое себе может позволить только Миноуг!

Думаешь, горячее некуда? Как бы не так! Суперкороткое платье на шнуровке плюс ботфорты — Кайли знает толк в сексапильных образах.

А вот такого не ожидали от нашей героини даже мы — латексные платья австралийка носила задолго до Ким К. и других звездных поклонниц подобных нарядов.

Платье, в котором Кайли появилась на MTV Music Awards 2000, по праву вошло в историю как один из самых сексуальных нарядов за все время существования музыкальной премии.

Кайли явно неравнодушна к стилю 80-х, и не зря — ей очень идет образ диско-дивы.

И даже костюм эротической «валентинки» органично смотрится на певице.

А в таком фееричном наряде Кайли выступила на церемонии открытия Олимпийских игр в родном Сиднее в 2000 году.

В свое время Кайли примерила на сцене и импровизированный костюм Афродиты, вполне гармонично вписавшись в образ богини любви.

И еще несколько невероятных сценических костюмов Кайли, на этот раз total black…

… и впечатляющие головные уборы.

Розовый шелк, внушительный пояс, колготки в сетку и бежевые босоножки — критики в шоке, поклонники в полном восторге.

Кайли — одна из немногих звезд, которые действительно органичны даже в «голых» платьях.

А такой наряд с реверансом в сторону БДСМ себе явно может позволить лишь Миноуг!

Фото: Getty images Russia, Rex features/Fotodom