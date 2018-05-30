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Вечно молодая Николь Кидман снялась в роскошной фотосессии для глянца
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Вечно молодая Николь Кидман снялась в роскошной фотосессии для глянца 

Журнал ОК! 4 часа назад
Кажется, что время совсем не властно над 50-летней Николь Кидман. Актриса прожила уже полвека, а выглядит свежо и молодо как 20 лет назад. Знаменитая блондинка активно снимается в фильмах и сериалах, продолжая получать почетные награды, а также принимает участие в эффектных фотосессиях. Одну из таких сегодня опубликовало издание Tatler.
Николь Кидман
В рамках фотосессии Николь продемонстрировала несколько роскошных образов. На одном снимке она предстала в пышном розовом платье, похожем на цветок, а на другом — в строгом классическом пальто от Chanel.
Николь Кидман
Николь Кидман
Николь Кидман
Николь Кидман
Николь Кидман
Николь Кидман сияла от счастья рядом с мужем на светском мероприятии: фото
Фотографии Николь вызвали бурю обсуждений в сети. Одни поклонники восхитились ее красотой, а другие — обвинили фотографа в чрезмерной ретуши. «Шикарная. Холодная красота», «С каждым годом, все краше и краше становится!», «Всего слишком много: пластики, фотошопа. Лицо не живое, как маска, а ведь она и правда красивая женщина…», «Вот все хорошо. Но обложка, это провал. Нафотошопили», — прокомментировали интернет-пользователи.
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