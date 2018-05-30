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Мы нашли самую универсальную (и сексуальную!) вещь на лето — боди от Lovely Eva из Петербурга
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Мы нашли самую универсальную (и сексуальную!) вещь на лето — боди от Lovely Eva из Петербурга 

Собака 3 часа назад
Фото: Собака
Что объединяет Марию Абашову, Альберту Берлин, Галю Голованову и Анфису Чехову? Так вот, все они носят боди от петербургского бренда Lovely Eva: прима-балерина снимается в нем для нашей апрельской обложки, муза художников и кумир миллениалов — занимается йогой, режиссер-постановщик фэшн-шоу — ходит на завтраки, а телеведущая (и плюс-сайз модель!) — берет его в каждый заграничный отпуск.
Создательница Lovely Eva Мария Храмникова придумала бренд в процессе поиска себя, после опыта в моделинге, филологии, редактуре и фитнес-инструкторстве. «Для занятий спортом мне нужно было идеальное базовое боди из хлопка, но я не могла найти адекватное соотношение качества и цены. Попробовала создать вещь сама», — рассказывает Маша. — Все началось с двух моделей в разных цветах, затем коллекция стала постоянно расширяться. Все боди такие, какие я ношу сама. Понимаю, что это не совсем правильно с точки зрения маркетинга, но по другому не получается. Да и нашим клиенткам такой подход нравится».
Lovely Eva не выпускает сезонных коллекций — она делает базовые вещи (помимо боди, это хлопковые комплекты, сорочки и белье) и периодически выпускает коллаборации (например, с современным художником Anatoly Akue). Но вне зависимости от цвета, рисунка и силуэта, любая модель идеальна для лета: она не сковывает движений (проверено балериной!), стоит не дороже купальника от премиум-бренда (от 2999 рублей) и сочетается с абсолютно любой одеждой (кэжуальными брюками, лакированной юбкой, прозрачным кружевным платьем и джинсами mom). Проверить можно в шоу-руме в «Этажах» на Лиговском, 74, а также через заказ на сайте марки lovelyeva.ru
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