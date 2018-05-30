Цветотипы и типажи: почему не стоит доверять стилистам

Как оно обычно бывает Зачем женщины вообще обращаются к стилисту в надежде узнать свой цветотип или типаж? Ответ прост — потому что хотят всегда хорошо выглядеть. А шопинг с таким знанием им представляется примерно так: «Иду я такая по магазину и точно знаю, что нужно покупать и как сочетать, чтобы я, наконец, начала одеваться стильно и со вкусом». Только так почему-то не происходит…

— 90% цветов из веера вообще нельзя найти в магазине;

— То цвет отличается и непонятно, насколько это критично;

— Вещь нужного цвета, а по фигуре не сидит;

— Состав кошмарный;

— Или цена неподъемная.

Вроде бы купила вещь нужного цвета, который точно совпал с тем, что нарисован в веере, выданным стилистом согласно вашему цветотипу. Но с чем ее сочетать почему-то так не стало понятно! Зато вы теперь точно знаете, что вы «холодная зима» и оранжевый цвет вам носить противопоказано. Ну хоть не зря деньги отдали, ну его, этот оранжевый!

Любит — не любит. Идет — не идет

Еще она моя любимая история про поиски «диагноза идет — не идет» — это, когда девушка сходила к двум стилистам, и они определили цветотип по-разному! Вот это настоящий коллапс и разрыв шаблона, теперь вообще непонятно, что вам идет, а что нет, ведь мнения специалистов конкретно разошлись. Пожалуйста, не нужно идти к третьему стилисту в поисках правды. Цветотипирование и любое другое типирование — это субъективное мнение определенного специалиста, которое он продает за деньги. Если один стилист считает, что вы мягкое лето, а второй — итальянская зима, а третий — яркая осень, четвертый нарекает вас холодной, приглушенной и светлой, гамином или драматиком, то это все имеет право быть, потому что им так кажется, это их видение. И вы за него платите. Так не проще ли бесплатно свериться с зеркалом и носить то, что вам нравится?

Носить можно любые цвета…

… исключая только те, которые лично вам не нравятся, а также те, в которых вы не нравитесь сами себе. Попробуйте надеть джемпер любого цвета и спросите мнение 4-х человек, идет он вам или нет. Кто-то скажет, что да, кто-то скажет — нет. Потому что правильного ответа не существует, есть только субъективное мнение, которое основывается, не поверите, не на том, что вам идет или нет, а на самом деле, на том, что нравится тому, кого вы спрашиваете. Вот такой вот эгоизм. А вы что думали?

Если ваша подружка не любит зеленый, то вы не понравитесь ей в свитере этого оттенка. Но это же не значит, что он вам не идет. Это значит лишь то, что всем мил не будешь. И угодить всем не получится. Либо вы научитесь любить свое отражение, оформлять свою внешность так, как вам нравится. Либо вы проведете лучшие годы жизни в метаниях по поводу критичного влияния едва уловимого оттенка сливочного на вашу кожу. Поэтому угодите сами себе, надев то, в чем вы себе нравитесь. И получайте удовольствие!

Не можете?

Скорее всего, это только от того, что вы не умеет сочетать цвета и оттенки, выбирать фасоны одежды по фигуре, подбирать к вещам правильные аксессуары. Но, увы, знание цветотипа вам не поможет вам создать хороший гардероб. Нужен стилист, который умеет учить на практике хорошему вкусу. Или стилист, который ничему не учит, но молча покупает — персональный шоппер.

Типажи

То же самое касается разных типажей в стиле и одежде. Странно «назначать» девушке один стиль на всю жизнь. Ну, невозможно постоянно носить наивные юбки в цветочек и блузки с рюшками просто потому, что тебе «повезло» оказаться каким-то типажом. Во-первых, вам это может банально не нравиться. Или, например, вам в таком совершенно некуда ходить. Или, нравилось, но разонравилось, но согласно «диагнозу» вы обречены, и другого вам не дано. Смешно, честное слово! Вы можете носить одежду любых стилей, меняться и получать удовольствие от возможностей, которые дает нам одежда, а не изводить себя непонятными ограничениями.

Знаете, что мне напоминают теории типажей? Тесты в подростковых журналах. Ответь на 5 вопросов и узнай, любит он тебя или нет. Мы же не принимаем всерьез такие вещи? В жизни все гораздо глубже и сложнее, в том числе и в случае создания своего стиля и гардероба.

Лет 10-15 назад были очень популярны разные диеты: углеводная, белковая, поглощение одних только яблок или кефира, молочная диета и так далее. Сегодня люди, наконец, поняли, что диеты не работают, и мы отдаем предпочтение интуитивному и сбалансированному питанию. Поэтому дорога к сбалансированному гардеробу лежит именно через понимание себя, правил сочетания цветов и оттенков, понимание своей фигуры и особенностей телосложения, а также правил комбинирования определенных вещей и аксессуаров. Это дорога возможностей, вариантов, способов, а не ограничений, стресса и запретов. Одевайтесь с удовольствием, меняйтесь, экспериментируйте, ведь живем — один раз!