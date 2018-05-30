Три волгоградки заняли призовые места в фестивале моды «Губернский стиль»

Ирина Петрюк и Дарья Ромашкина из Волгограда, а также Ольга Чибрикова из Фролово завоевали две победы в номинации «Этностиль» в рамках XVI международного фестиваля моды «Губернский стиль», прошедшего на днях в Воронеже.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», фестиваль был посвящен 80-летию модельера Вячеслава Зайцева и году добровольчества в России. Первое место в номинации «Этностиль» завоевали студентка Волгоградского технологического колледжа Дарья Ромашкина и ее педагог Ирина Петрюк с коллекицей «Город — дОрог». Отметим, что Дарья заняла второе место в конкурсе «Модельер года-2018» в Волгограде в категории «Креатив».

«Я впервые побывала на таком колоссальном конкурсе, делится впечатлениями от фестиваля моды «Губернский стиль» Дарья Ромашкина. — Меня поразило то, насколько обширна и безгранична фантазия дизайнеров, сколько сил и труда они вкладывают в свое детище! Что касается нашей коллекции, в ней был воплощен дух народного фольклора: его росписи и буквицы, яркие краски и необычные формы».

Второе место на фестивале «Губернский стиль» заняла Ольга Чибрикова с коллекцией «Сударыня-Барыня». Она работает в центре детского творчества у себя в городе и давно принимает участие в конкурсах. Она является дипломантом Международного Фестиваля мастеров искусств «Мир Кавказа-2008», победителем конкурса модельеров одежды «Кутюрье года — 2014» в Волгограде в номинации — «Одежда в фольклорном стиле». Ольга отмечает, что изначально не планировала участвовать в фестивале «Губернский стиль».

«Я хотела на него направить работы воспитанницы моего кружка для детей Анжелики Удовенко — аксессуары, выполненные в технике макраме. Она в этом году заняла первое место в Волгограде на конкурсе «Модельер года» в номинации «Аксессуары». Но Ирина Сапелкина, организатор фестиваля «Губернский стиль» сказала, что в этом году такой номинации нет. Увидев мою аватарку в соцсети, она предложила мне участвовать», — вспоминает Ольга. «Фестиваль очень понравился: хорошая организация, добродушие, гостеприимство. Всё это оставило радостные воспоминания. Полезно и важно было услышать рекомендации членов жюри», — отмечает она. Отметим, что среди судей был сам Вячеслав Зайцев. Жюри отсмотрело 60 коллекций. Однако победы в семи номинациях удостоилась только 31 коллекция. Гран-при завоевала Елена Лысова из Екатеринбурга с коллекцией расписных пуховиков-одеялок «Осколки неба».