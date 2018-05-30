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7 лаконичных и модных украшений на каждый день
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7 лаконичных и модных украшений на каждый день 

Sunmag 3 часа назад
Фото: Sunmag
Ирина Щапова, журналист, феминистка и неугомонный шопоголик
В школе геометрия, возможно, не давалась вам так просто. Но зато во взрослом возрасте о сложных математических подсчетах и премудростях черчения можно уже наконец-то забыть и воспринимать геометрию лишь в перспективе модной тенденции. И она действительно существует в таком виде: пока дизайнеры одежды экспериментируют с созданными на компьютере версиями принта в полоску или же колдуют над хитрым асимметричным кроем платьев, ювелиры работают с чистыми формами и переводят знакомые нам с детства геометрические фигуры на язык украшений. Мы подготовили для вас несколько безусловно удачных примеров, чтобы вы вновь сказали, что геометрия — это ваш любимый предмет, и пополнили свою ювелирную коллекцию лаконичными и модными украшениями на каждый день.
Серебряное кольцо-шар  Это кольцо напомнило нам не только уроки геометрии, но и уроки астрономии в школе. Не забудьте свериться, какая планета благоволит именно вам (ведь это многое говорит о характере, темпераменте и удаче), и начинайте рабочую неделю.
Кольцо SL, серебро (заказать)
Серебряные серьги-пусеты
Если вы ищете альтернативу своим, казалось бы, незаменимым серьгам-гвоздикам, то присмотритесь к этой модели: она сделана из серебра и незаметно смотрится на ушах. Именно этого многие как раз и ждут от украшений: что те будут «по-шпионски» невидимыми, особенно в офисе.
Серьги SL, серебро (заказать)
Серебряный кулон
А как вам признаются в любви? Вы ведь в курсе, что украшения всегда говорят о чувствах лучше слов и еще лучше их демонстрируют. Естественно, и в виде символа сердца.
Кулон SL, серебро (заказать)
Серебряные серьги
Эти волшебные серьги похожи на жидкие капли воды, которые застыли в воздухе и превратились в серебро. К дизайну даже не нужно добавлять ничего лишнего: необычная форма уже делает это украшение непохожим на другие.
Серьги Sokolov, серебро (заказать)
Серебряная подвеска
Носим слова любви в голове, в сердце и на повседневных украшениях. Эта подвеска завораживает гениальной дизайнерской идеей: на тонкой цепочке кулон как будто бы парит в воздухе (а точнее, в разрезе вашего пиджака или блузки).
Подвеска SL, серебро (заказать)
Серебряные серьги-шары
Серьги-шары — идеальный вариант для субботнего вечера. Соберите волосы в небрежный пучок, чтобы украшение было хорошо видно, и приготовитесь получать комплименты. Кстати, обратите внимание, что это не золото, а серебро, которое умело им притворяется.
Серьги-шары SL, серебро (заказать)
Браслет из серебра
Этот лаконичный браслет может сопровождать вас всю неделю — с понедельника по воскресенье. А может стать и подарком тому, кому вы хотите преподнести приятный сюрприз, но при этом не знакомы с его или ее вкусовыми предпочтениями.
Браслет «Демиург», серебро (заказать)
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