7 лаконичных и модных украшений на каждый день

В школе геометрия, возможно, не давалась вам так просто. Но зато во взрослом возрасте о сложных математических подсчетах и премудростях черчения можно уже наконец-то забыть и воспринимать геометрию лишь в перспективе модной тенденции. И она действительно существует в таком виде: пока дизайнеры одежды экспериментируют с созданными на компьютере версиями принта в полоску или же колдуют над хитрым асимметричным кроем платьев, ювелиры работают с чистыми формами и переводят знакомые нам с детства геометрические фигуры на язык украшений. Мы подготовили для вас несколько безусловно удачных примеров, чтобы вы вновь сказали, что геометрия — это ваш любимый предмет, и пополнили свою ювелирную коллекцию лаконичными и модными украшениями на каждый день.

Серебряное кольцо-шар Это кольцо напомнило нам не только уроки геометрии, но и уроки астрономии в школе. Не забудьте свериться, какая планета благоволит именно вам (ведь это многое говорит о характере, темпераменте и удаче), и начинайте рабочую неделю.

Кольцо SL, серебро (заказать)

Серебряные серьги-пусеты

Если вы ищете альтернативу своим, казалось бы, незаменимым серьгам-гвоздикам, то присмотритесь к этой модели: она сделана из серебра и незаметно смотрится на ушах. Именно этого многие как раз и ждут от украшений: что те будут «по-шпионски» невидимыми, особенно в офисе.

Серьги SL, серебро (заказать)

Серебряный кулон

А как вам признаются в любви? Вы ведь в курсе, что украшения всегда говорят о чувствах лучше слов и еще лучше их демонстрируют. Естественно, и в виде символа сердца.

Кулон SL, серебро (заказать)

Серебряные серьги

Эти волшебные серьги похожи на жидкие капли воды, которые застыли в воздухе и превратились в серебро. К дизайну даже не нужно добавлять ничего лишнего: необычная форма уже делает это украшение непохожим на другие.

Серьги Sokolov, серебро (заказать)

Серебряная подвеска

Носим слова любви в голове, в сердце и на повседневных украшениях. Эта подвеска завораживает гениальной дизайнерской идеей: на тонкой цепочке кулон как будто бы парит в воздухе (а точнее, в разрезе вашего пиджака или блузки).

Подвеска SL, серебро (заказать)

Серебряные серьги-шары

Серьги-шары — идеальный вариант для субботнего вечера. Соберите волосы в небрежный пучок, чтобы украшение было хорошо видно, и приготовитесь получать комплименты. Кстати, обратите внимание, что это не золото, а серебро, которое умело им притворяется.

Серьги-шары SL, серебро (заказать)

Браслет из серебра

Этот лаконичный браслет может сопровождать вас всю неделю — с понедельника по воскресенье. А может стать и подарком тому, кому вы хотите преподнести приятный сюрприз, но при этом не знакомы с его или ее вкусовыми предпочтениями.

Браслет «Демиург», серебро (заказать)

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите