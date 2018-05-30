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Christian Louboutin выпустили обувь из крафтовой бумаги и картона
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Christian Louboutin выпустили обувь из крафтовой бумаги и картона 

Sunmag 2 часа назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Символ роскоши эпохи 90-х Christian Louboutin все так же вне времени и вне всяких трендов. Но одному из этих трендов — делать вещи из необычных материалов — дизайнеры французского бренда все же последовали, выпустив новую линию обуви и сумок Loubikraft. Идея заключалась в том, чтобы дать переработанной крафтовой бумаге и картону, в которые обычно упаковывают обувь и аксессуары, вторую жизнь. Что же, дизайн моделей действительно получился интересным: снаружи они «одеты» в прозрачный пластик, а внутри — те самые картон и бумага.
Знаковая красная подошва, разумеется, тоже никуда не делась. Но вот принадлежать одному лишь Кристиану Лубутену она уже не может: в феврале дизайнеру отказали в эксклюзивном праве на главную отличительную черту своей обуви, объяснив, что «цвет нельзя рассматривать отдельно от формы, а права на форму защите не подлежат». Увы! Правда, что-то нам подсказывает, что менее желанными настоящие «лабутены» от этого не станут, хоть издалека за них и можно будет принять туфли любого другого бренда, пожелавшего добавить красную подошву к своей обуви. Классика остается классикой, как ни крути!
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