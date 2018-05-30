8 знаменитостей, которые скромно одеваются

@borodylia, @ritadakota, @alenavodonaeva8 знаменитостей, которые скромно одеваются1 Телеведущая Ксения Бородина (35) ведет активный образ жизни. Съемки, перелеты, прогулки с детьми — не всегда есть время для продумывания идеального образа. В этом случае на помощь приходит белая футболка. Ксения сочетает ее с яркой мини-юбкой и конским хвостом, чтобы добавить образу выразительности и непосредственности.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 29 Май 2018 в 7:52 PDT Битва платьев: в сети обсуждают невероятные наряды Ольги Бузовой и Ксении Бородиной

2 Еще одна российская телеведущая Алена Водонаева (35) делает выбор в пользу белой футболки с принтом. Надпись может быть абсолютно любой: цитата из фильма, выражение своей жизненной позиции или известная шутка. По примеру знаменитости, выбирай футболки с вышитыми принтами — так они дольше тебе прослужат.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 27 Май 2018 в 3:21 PDT 3 Певица Рита Дакота (28) в повседневной жизни отдает предпочтение удобным вещам из натуральных тканей. Девушка показала, что даже в комплекте футболка + спортивные штаны можно выглядеть женственной. Главное — улыбаться и чувствовать себя уверенно.

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 17 Май 2018 в 7:48 PDT 7 небанальных образов с белыми кедами, которые легко повторить

4 Звезда телесериала «Универ» Анна Хилькевич (31) не раз демонстрировала в своем Instagram-аккаунте идеальные наряды для девушек в «интересном положении». Но мало что сравнится в удобстве с простой белой футболкой в сочетании с плиссированной юбкой и любимыми кедами. Цвет юбки может быть любой — от василькового до фуксии — полный полет фантазии!

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 29 Май 2018 в 5:35 PDT 5 Умница и красавица Наталья Водянова (36) для многих является иконой стиля. Ты привыкла видеть модель на главных подиумах мира в самых блистательных и экстравагантных нарядах. Но в повседневной жизни так не хватает простоты и удобства, поэтому Наталья выбирает белую футболку, сочетая ее с короткой ярко-красной юбкой. Футболку можно носить заправленной или нет — в любом случае образ будет выглядеть гармонично.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 26 Май 2018 в 2:32 PDT Наталья Водянова показала, как провела отпуск с семьей

Виктория Лопырева (36) часто оказывается в центре внимания. Ее стильные женственные образы вдохновляют большое количество модниц. На этот раз Виктория показала, что в белая футболка отлично подходит для создания стильного образа. Достаточно добавить любимые джинсы, белые кеды и тренч спокойных цветов, например, хаки или беж.

Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018?⚽️ (@lopyrevavika) 26 Май 2018 в 12:42 PDT 7 Имя Ирины Шейк (32), как правило, у многих ассоциируется с шелковыми вечерними платьями в пол, с блестящими перьями, пайетками и шпильками на фантастически высоком каблуке. Однако российская модель также является поклонницей комфорта. Для создания расслабленного, немного домашнего образа, достаточно штанов пижамного стиля и белой футболки из натуральных тканей с коротким или длинным рукавом.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) 24 Май 2018 в 7:33 PDT Ирина Шейк показала, как выглядеть женственно на прогулке с ребенком

8 Певица Нюша (27) при создании модных образов пользуется преимуществами своего возраста. В 27 лет она может позволить себе носить кроп-футболку с мультяшным принтом и короткие джинсовые шорты с завышенной талией. Бери на заметку!

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) 26 Апр 2018 в 10:04 PDT